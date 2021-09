Vo Vyšnom Nemeckom uviedli do prevádzky skener na kontrolu vozidiel

Vyšné Nemecké 4. septembra (TASR) - Na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom už funguje nový skener na kontrolu nákladných a osobných vozidiel. Do prevádzky ho v sobotu slávnostne uviedol minister financií Igor Matovič (OĽANO) spolu s prezidentom Finančnej správy (FS) SR Jiřím Žežulkom.



"Vyšné Nemecké je strategický prechod pre Slovensko i Európsku úniu (EÚ). Je to náš záväzok voči EÚ a povinnosť, aby sme zamedzili tomu, aby na územie EÚ prichádzal tovar, ktorý nebol správne zaclený alebo podlieha nejakým zákazom a obmedzeniam. Žiaľ, Vyšné Nemecké ako hraničný priechod bol dlhodobo poddimenzovaný z hľadiska personálu alebo z hľadiska techniky. Od roku 2005 sme tu pracovali s darom z Čínskej ľudovej republiky, stacionárnym skenerom, ktorý fungoval 15 rokov, päť rokov nad rámec svojej životnosti, a v poslednej dobe bol viac nefunkčný než funkčný. Preto som veľmi rád, že dnes môžem prezentovať nový stacionárny skenovací systém," povedal Žežulka.



Počas dvoch mesiacov boli zrealizované nevyhnutné stavebné úpravy na kontrolnej hale stacionárneho inšpekčného skenovacieho systému (ISS) a prispôsobenie technickej infraštruktúry novej technológii. Ako povedal Žežulka, po jeho zapojení budú schopní vybaviť približne 140 nákladných vozidiel za 24 hodín.



"Ak spojíme stacionárny skener s našim mobilným skenerom, ktorý tu slúži dnes ako náhradné riešenie, budeme schopní odbaviť až 180 nákladných vozidiel počas jedného dňa, čo je prvá lastovička, že by sa tu skutočne mali prestať tvoriť veľké kolóny a nemali by sme už naďalej počúvať, že sú tu vodiči, ktorí stoja tri, štyri dni, alebo i týždeň," doplnil Žežulka s tým, že na hraničnom priechode je v súčasnosti zvýšený počet pracovníkov o 20 a najneskôr do konca roka ich pribudne ďalších 30.



"Som veľmi rád, že je tu oddnes moderná technika. Budeme chrániť záujem daňovníkov na Slovensku, keďže ide aj o výber cla, aj záujem Európskej únie vzhľadom na to, že väčšina, alebo v podstate všetko clo končí v spoločnom rozpočte Európskej únie," povedal Matovič.



Podľa Žežulku majú tiež pripravený veľký projekt na vybudovanie nového moderného hraničného priechodu vo Vyšnom Nemeckom. Jeho cieľom je zvýšenie kapacity. Náklady odhadujú na 60 miliónov eur. Riešenie budú, ako povedal, navrhovať ministrovi financií a prostredníctvom neho vláde SR.



FS SR zaobstarala nový ISS prostredníctvom verejného obstarávania. Skener bol vysúťažený za 3.420.000 eur, pričom 1.800.000 eur bolo z grantu EÚ v rámci programu Hercule III. Zvyšná čiastka bola financovaná zo štátneho rozpočtu.