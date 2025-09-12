< sekcia Ekonomika
Vo Vysokých Tatrách chcú vybudovať inteligentný monitorovací systém
Celkom plánujú osadiť 30 inteligentných kamier a deväť špeciálnych inteligentných snímačov - súprav na meranie stavu prostredia.
Autor TASR
Vysoké Tatry 12. septembra (TASR) - Vo Vysokých Tatrách chcú vybudovať inteligentný monitorovací systém pre integrovanú dopravu. Podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Štefan Bieľak informoval, že vstup do projektu schválili nedávno krajskí poslanci. Realizovať sa má v rámci Integrovanej územnej stratégie PSK a zámer je financovaný z fondov Európskej únie (EÚ) z Programu Slovensko 2021 - 2027.
„Tento zámer je zaradený v Integrovanom projektovom balíku: D. Prepojený zelený Spiš, kľúčový projekt D1.5 Podpora smart dopravného systému prostredníctvom inteligentného sčítania dopravy. Podnet na vypracovanie tohto projektu dali mestá a obce regiónu Vysokých Tatier,“ uviedol Bieľak, pod ktorého vedením samotný zámer takzvaného Dopravného digitálneho dvojčaťa vypracovala pracovná skupina. Tá pripravovala Plán udržateľnej mobily regiónu Vysokých Tatier, ktorý je základom pre budúcu integrovanú, inteligentnú a ekologickú udržateľnú dopravu. Na základe analýzy územia obsahuje desiatky opatrení, ktoré je potrebné zrealizovať zo strany štátu, PSK a miestnych samospráv.
„V rámci tohto projektu sa vybuduje monitorovací kamerový systém, ktorý bude zaznamenávať potrebné dáta v novom softvérovom dátovom centre a monitorovať aktuálny stav dopravy. Na základe toho bude možné dopravu riadiť a podľa potreby ju regulovať. Tieto dáta umožnia aj správne nastavenie parkovacej politiky a správne nastavenie verejnej autobusovej a železničnej dopravy v Tatrách a ich integráciu s cieľom minimalizovať individuálnu automobilovú dopravu,“ vysvetlil Bieľak.
Celkom plánujú osadiť 30 inteligentných kamier a deväť špeciálnych inteligentných snímačov - súprav na meranie stavu prostredia. Sledovať budú teplotu, vlhkosť, tlak, svietivosť, intenzitu UV žiarenia a podobne. Pod nonstop kontrolou tak budú všetky vstupné cesty do Tatier, ako aj vybrané križovatky a turisticky významné miesta.
„PSK pripravuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na účel realizácie tohto projektu s predpokladaným rozpočtovým nákladom 1,7 milióna eur. Z toho 85 percent poskytne EÚ, sedem percent štát a osem percent je spolufinancovanie z rozpočtu PSK,“ doplnil Bieľak s tým, že predpokladaná realizácia projektu sa začne v lete 2026 a má trvať 12 až 18 mesiacov.
Udržateľná doprava musí podľa podpredsedu kraja zohľadňovať viaceré kritériá. „Ide o zavedenie ekologickej inteligentnej dopravy, vytvorenie integrovaného dopravného systému, potreba previazanosti verejnej hromadnej a turistickej dopravy, regulovanie využívania prístupových ciest do regiónu, ako aj rešpektovanie skutočnosti, že ide o dopravu v národnom parku,“ uzavrel.
