Vo Vysokých Tatrách chýbali počas leta najmä domáci návštevníci

Vysoké Tatry 20. septembra (TASR) - Vo Vysokých Tatrách chýbali počas letnej turistickej sezóny najmä domáci návštevníci. Riaditeľka tamojšej oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Lucia Blašková informovala, že pokles slovenskej klientely bol v porovnaní s minulým rokom na úrovni približne 30 percent.



"Slováci húfne vycestovali do zahraničia najmä za morom. Vrátili sa však turisti zo zahraničia, ktorých v lete 2021 obmedzili prísne pravidlá pre cestovanie na Slovensko, pribudlo ich až 70 percent," uviedla.



Celkový pokles návštevnosti počas leta bol podľa nej na úrovni zhruba päť percent, v absolútnych číslach tak bolo v regióne ubytovaných asi 133.000 návštevníkov. Riaditeľka hodnotí sezónu ako priemernú, pričom august aj vďaka priaznivému počasiu dobiehal chýbajúcu návštevnosť z júla. "Jednodňových návštevníkov bolo v lete minulého roka približne 840.000, tento rok je to zhruba o 40.000 menej. Pre porovnanie v roku 2019 navštívilo Vysoké Tatry počas letných mesiacov 865.000 turistov," doplnila Blašková.



Približne 63 percent tvorili domáci hostia, medzi zahraničnými prevažovali Česi, Poliaci a Maďari, výrazne menej ako v minulosti bolo turistov zo zámoria či západnej Európy. Do Vysokých Tatier sa vrátili aj klienti z Izraela, zvýšenú mieru návštevnosti vidia Tatranci u turistov z pobaltských krajín.



Horským strediskám vo Vysokých Tatrách z dlhodobého hľadiska chýba približne 20 percent klientely. Pokles okolo 10 percent podľa jedného z prevádzkovateľov možno pripísať cudzincom, ktorí sa pravdepodobne obávali cestovať do regiónu v blízkosti Ukrajiny. V tatranských informačných kanceláriách sa návštevníci najviac zaujímali o možnosti turistiky, nasledovali podujatia, informácie o lanovkách a kultúrnych aktivitách, opakovali sa aj otázky o medveďoch a bezpečnosti. "Najviac negatívnych podnetov bolo už tradične na kapacitu električiek, nedostatok spojov, ľudia reagovali aj na zvýšenie cien služieb, chýbala im napríklad aj verejná práčovňa," vymenovala riaditeľka Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenka Rusnáková.



Blašková ubezpečila, že v súvislosti so zvyšovaním cien energií počas blížiacej sa zimnej sezóny neplánujú zásadne obmedzovať prevádzku, aby neznížili kvalitu služieb. Chcú prilákať viac turistov, šetriť plánujú na prevádzkových a personálnych nákladoch. "Veľa podnikateľov plánuje minimálne počas mimosezóny radikálnejšie obmedzenia, nebudú poskytovať služby napríklad počas celého týždňa. Zhodujú sa, že nárast energií znamená nárast cien v službách cestovného ruchu a je najvyšší čas, aby štát zakročil a predstavil konkrétne plány a opatrenia," uzavrela Blašková.