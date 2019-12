Vo vývojovom centre v Lučenci má vzniknúť 10 až 15 pracovných miest

Lučenec 5. decembra (TASR) – Približne desať až 15 nových pracovných miest v vyššou pridanou hodnotou by malo postupne vzniknúť v Centre rozvoja inovácií (CRI) v Lučenci, ktoré bolo vo štvrtok oficiálne otvorené. Ako povedal Daniel Kojnok mladší, člen občianskeho združenia CRI, v centre bude prebiehať vývoj batérií, ale má byť aj liahňou nových startupov.



„Budeme pracovať na skutočne inovatívnom type batérií, na báze hliník – vzduch. Je to projekt na veľmi dlhú trať, skutočne to nie je nejaká aplikácia na zdieľanie fotiek mačiek, ale vec, ktorá môže mať extrémny dosah na celý región,“ podotkol Kojnok mladší, ktorý zároveň povedie jeden zo startupov CRI.



V Lučenci bude podľa jeho slov prebiehať len časť tohto dlhodobého vývoja, ktorý bude trvať celé roky. „Zo začiatku sa tu budú diať možno len menej odborné časti vývoja, napríklad finálne testovanie počítačovou simuláciou,“ načrtol Kojnok a doplnil, že spolupracovať budú okrem iných so Slovenskou akadémiou vied.



Uvedený výskum podľa neho v určitom zmysle nadväzuje na hlinikársku tradíciu na Slovensku a môže prispieť k zmierneniu zaostávania Európy v oblasti batérií. „Keď sa pozriete na patenty, tak mizivé percento takýchto patentov je v Európe. Keby nastala nejaká obchodná vojna, tak Čína alebo Amerika majú v tejto oblasti Európu v hrsti,“ podotkol Kojnok.



CRI bude v Lučenci pôsobiť v budove bývalej expozitúry Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá podľa Kojnoka svojím dispozičným riešením ich potrebám vyhovuje a od NBS ju získali do dlhodobého prenájmu za výhodných podmienok.



„My sme veľmi pružne reagovali a ponúkli sme budovu na fungovanie tohto inovačného centra v Lučenci. Tie priestory sú vo veľmi dobrom stave a pevne verím, že budú slúžiť na dobrý účel,“ povedal v tejto súvislosti guvernér NBS Peter Kažimír. Ako doplnil, aj tento projekt môže pomôcť udržať niektorých mladých ľudí doma v regióne Novohrad.