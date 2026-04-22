Vo Zvolene presťahujú Poštu 3
Pobočku pošty na sídlisku Západ vo Zvolene od 1. októbra minulého roka zrušili.
Autor TASR
Zvolen 22. apríla (TASR) - Vo Zvolene nastane úprava poštovej siete. V letných mesiacoch sa Pošta Zvolen 3 presťahuje zo Zlatého Potoka na sídlisko Západ. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová s tým, že pobočku nerušia, iba ju presúvajú tam, kde bude viac využitá.
Spresnila, že z Ulice Martina Rázusa ju presunú do obchodného centra na Západe. Podotýka, že nové priestory sú komfortnejšie a bližšie k väčšiemu počtu obyvateľov. „Pobočka na novej adrese bude mať v porovnaní s aktuálnym stavom dlhšie otváracie hodiny, a to počas pracovných dní od 8.00 do 19.00 h,“ poznamenala hovorkyňa. Pre verejnosť bude k dispozícii aj cez víkend v čase od 8.00 do 15.00 h. Zmena, ktorá by mala nastať od 1. júna 2026, zároveň podľa Peterovej pomôže odbremeniť aj Poštu 1 vo Zvolene.
Ako ďalej uviedla, Slovenská pošta monitoruje správanie klientov v jednotlivých lokalitách a prispôsobuje tomu aj sieť svojich pobočiek. „V reakcii na potreby ľudí a ich prirodzený pohyb v meste upravujeme sieť vo Zvolene. Cieľom je zachovať a zlepšiť služby, nie ich obmedziť,“ vysvetlila. Reagovala, že zmena môže vyvolávať otázky, nemusí však vyvolávať obavy. „Obyvatelia Zvolena nie sú viazaní na jednu pobočku. Môžu využiť ktorúkoľvek poštu v meste, ako aj moderné alternatívy,“ konštatovala a doplnila, že viacero služieb si môžu vybaviť aj cez internet.
Pobočku pošty na sídlisku Západ vo Zvolene od 1. októbra minulého roka zrušili. Peterová zhrnula, že to bolo pre jej nízku vyťaženosť i pre stratové hospodárenie. Pošta bola podávacia, s obmedzeným portfóliom služieb, ktorá napríklad nevyplácala dôchodky.
