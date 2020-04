Vo Zvolene vznikne prvý malý pivovar

Zvolen 27. apríla (TASR) - Vo Zvolene by mal ešte tento rok vzniknúť prvý malý pivovar. Bude súčasťou zrekonštruovanej reštauračnej prevádzky na Námestí SNP. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor zverejnil na enviroportáli.



Pivovar bude vyrábať remeselné nekvasené pivo. Jeho ročná kapacita je 480 hektolitrov, čo zodpovedá trom až štyrom sudom denne. Náklady na kúpu technologických zariadení a inštaláciu odhaduje súkromný investor na asi 170.000 eur.



Technológia pivovaru pozostáva podľa zámeru z ôsmich nerezových nádob o objeme od 500 do 1000 litrov, ktoré budú umiestnené na približne 90 metroch štvorcových priestoru.