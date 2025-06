Vo Zvolene získali zákazku na opravy posunovacích lokomotív

Bratislava 23. júna (TASR) - Železničné opravovne a strojárne (ŽOS) Zvolen získali od spoločnosti Slovnaft zákazku na hlavné opravy desiatich posunovacích lokomotív radov 744, 740 a 704, ale aj troch samostatných hnacích agregátov. Zmluva je uzavretá na obdobie troch rokov s možnosťou predĺženia na ďalšie tri roky. Informovali o tom ŽOS Zvolen.



„Ide o technicky náročnú, no zároveň výnimočnú zákazku. Je to pre nás veľké profesionálne ocenenie. Lokomotívy, ktoré sa vracajú na opravu, prešli pred rokmi vo Zvolene komplexnou prestavbou, pôvodné spaľovacie motory boli nahradené motormi značky CAT, pričom z originálnych vozidiel zostali len pojazdy, hlavný rám, vzduchojemy a palivové nádrže. Poznáme ich konštrukciu do posledného detailu a urobíme všetko pre to, aby po hlavnej oprave opäť spoľahlivo slúžili dlhé roky,“ uviedol generálny riaditeľ ŽOS Zvolen Zdenko Lančarič.



ŽOS Zvolen touto zákazkou podľa neho pokračujú v technologických investíciách, keďže v tomto roku plánujú preinvestovať tri milióny eur na modernizáciu svojich kapacít, čo umožní realizovať práce efektívnejším spôsobom a s vyššou kvalitou. V rámci modernizácie do ŽOS Zvolen pribudnú vysokopresný kolosústruh Rafamet, hydraulický lis na montáž a demontáž dvojkolí BBM, automatizovaná umývačka komponentov od nemeckej BVL a indukčný ohrev na opravu a regeneráciu materiálov Indukce.