Vo zvolenskom Continentale uzatvorili 4-ročnú kolektívnu zmluvu

Zvolen 20. januára (TASR) - Kolektívnu zmluvu platnú na obdobie štyroch rokov uzatvorila v uplynulých dňoch spoločnosť Continental Automotive Systems Slovakia Zvolen a miestna odborová organizácia. Na jej základe zamestnávateľ garantuje medziročné zvyšovanie miezd všetkým zamestnancom počas celého obdobia platnosti kolektívnej zmluvy.



„Veríme, že kolektívna zmluva so štvorročnou platnosťou a výhodami, ktoré so sebou prináša, ponúkne našim zamestnancom v súčasnom ekonomicky nestabilnom období pracovné istoty a zázemie v perspektívnej spoločnosti,“ uviedla pre TASR personálna manažérka spoločnosti Kristína Kavická.



Spoločnosť zameriavajúca sa na výrobu brzdových strmeňov a elektronických parkovacích bŕzd pre popredných automobilových výrobcov garantuje každoročne pre administratívnych zamestnancov výšku valorizácie miezd o 4,5 %. Pre výrobných zamestnancov je valorizácia miezd stanovená pevnou sadzbou s progresívnym trendom – v roku 2020 zvýšenie o 37 eur, v roku 2021 zvýšenie o 39 eur, v roku 2022 o 41 eur a v roku 2023 o 43 eur.



Ďalej sa zamestnávateľ a odborová organizácia dohodli na nadštandardných podmienkach, ktoré sa týkajú 13. a 14. platu, pričom k zvýšeniu týchto nenárokovateľných odmien dôjde v rokoch 2020 a 2021 s ohľadom na pracovnú senioritu zamestnancov.



Nad rámec legislatívnych požiadaviek bude zamestnancom priznaná aj dodatková dovolenka na zotavenie. Maximálna celková výmera dovolenky bude pre zamestnanca 30 dní, pričom k zmenám dôjde od roku 2021. V súčasnosti zamestnávateľ priznáva jeden deň dovolenky navyše po každých piatich odpracovaných rokoch v spoločnosti. Kolektívne vyjednávanie v spoločnosti bolo začaté ešte v septembri 2019.



Zvolenský Continental funguje v meste pod Pustým hradom od roku 2006. Koncom uplynulého roku zamestnával približne 1200 ľudí. V roku 2018 dosiahol tržby 327,8 milióna eur a zisk 21,95 milióna eur.



Celá spoločnosť so sídlom v Nemecku dosiahla v roku 2018 obrat 44,4 miliardy eur. Aktuálne zamestnáva približne 240.000 ľudí v 60 krajinách.