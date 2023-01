Vodafone predáva svoju maďarskú divíziu

Londýn/Budapešť 9. januára (TASR) - Britský mobilný operátor Vodafone Group predáva svoju maďarskú pobočku tamojším spoločnostiam 4iG a Corvinus. Hodnota transakcie je 660 miliárd maďarských forintov (1,66 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Vodafone vo vyhlásení uviedol, že výnosy z transakcie sa použijú na splatenie dlhov. Dočasná generálna riaditeľka Vodafonu Margherita Della Valleová uviedla, že spoločnostiam 4iG a Corvinus to pomôže zvýšiť konkurenciu a urýchliť investície do digitalizácie v Maďarsku.



"Táto kombinácia vytvára škálovateľného konvergentného operátora pre mobilné a pevné komunikácie a podporuje cieľ maďarskej vlády vytvoriť národného šampióna v informačných a komunikačných technológiách. Kombinovaný subjekt zvýši konkurenciu a urýchli investície do prebiehajúcej digitalizácie v Maďarsku," dodala.



Dohoda prichádza v čase, keď Vodafone čelí tlaku zo strany investorov, aby obmedzil svoje podnikanie v zahraničí a podporil návratnosť investícií akcionárom.



Očakáva sa, že dohoda o predaji výrazne zvýši cenu akcií 4iG, ktoré sú kótované na burze v Budapešti. Jej dokončenie sa očakáva ešte tento mesiac.



(1 EUR = 396,96 HUF)