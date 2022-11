Vodafone oznámil za 1. polrok rast tržieb

Londýn 15. novembra (TASR) - Britská telekomunikačná spoločnosť Vodafone oznámila za 1. polrok obchodného roka 2022/2023 rast tržieb a zisku pred zdanením, napriek stále zložitejším makroekonomickým podmienkam. Upravený prevádzkový zisk EBITDA však zaznamenal pokles, čo ovplyvnili najmä výsledky na kľúčovom nemeckom trhu. Informovali o tom agentúra Reuters a portál MarketWatch.



Spoločnosť v utorok uviedla, že jej zisk pred zdanením za šesť mesiacov do konca septembra dosiahol 1,73 miliardy eur. V rovnakom období pred rokom zaznamenal telekomunikačný koncern zisk na úrovni 1,28 miliardy eur.



Tržby dosiahli 22,93 miliardy eur. V 1. polroku predchádzajúceho obchodného roka vykázala spoločnosť tržby na úrovni 22,49 miliardy eur.



Upravený zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou (EBITDA) však klesol, pod čo sa podpísali najmä nepriaznivé výsledky na kľúčovom nemeckom trhu. Slabšie výsledky však vykázala firma aj na trhoch Španielska a Talianska. Upravený EBITDA za 1. polrok 2022/2023 dosiahol 7,24 miliardy eur, zatiaľ čo pred rokom to bolo 7,57 miliardy eur.



Vzhľadom na zhoršujúce sa globálne makroekonomické prostredie firma zhoršila prognózu v oblasti EBITDA. Pôvodne očakávala, že za celý obchodný rok dosiahne upravený EBITDA 15 miliárd až 15,5 miliardy eur, teraz spoločnosť očakáva tento zisk v rozmedzí od 15 miliárd do 15,2 miliardy eur.