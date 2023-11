Vodafone sa v prvom polroku prepadol do straty

Londýn 14. novembra (TASR) - Britský mobilný operátor Vodafone sa v 1. polroku obchodného roka 2023/24 prepadol do straty po tom, čo ho vlani podporili jednorazové príjmy z predaja aktív. A jeho tržby klesli, keďže prechádza rozsiahlou reštrukturalizáciou. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.



Vodafone vykázal za šesť mesiacov do konca septembra 2023 čistú stratu 346 miliónov eur v porovnaní so ziskom 945 miliónov eur v rovnakom období minulého roka.



Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi, amortizáciou a po lízingu (EBITDAaL) klesol o 12 % na 6,4 miliardy eur.



Tržby sa znížili o 4,3 % na 21,9 miliardy eur. Prispeli k tomu nepriaznivé pohyby výmenných kurzov, ako aj predaj Vantage Towers, Vodafone Hungary a Vodafone Ghana. Takzvané organické tržby zo služieb však vzrástli o 4,2 % na 18,6 miliardy eur.



Vodafone dva týždne po tom, čo oznámil predaj svojej španielskej divízie investičnému fondu Zegona za 5 miliárd eur, uviedol, že jeho plán transformácie napreduje.



V rámci väčšej efektívnosti sa Vodafone v júni dohodol na zlúčení britských divízií s konkurenčnou spoločnosťou Three UK, ktorú vlastní CK Hutchison so sídlom v Hongkongu. Cieľom je vytvoriť najväčšieho britského operátora s 27 miliónmi zákazníkov, keďže sa zameriava na zrýchlenie zavádzania novej siete 5G.



"Počas prvého polroka sme dosiahli lepší rast výnosov na takmer všetkých našich trhoch a v 2. štvrťroku sme sa vrátili k rastu v Nemecku," povedala generálna riaditeľka Margherita Della Valleová.



Dodala, že transformácia spoločnosti napreduje. Vodafone v máji oznámil, že zruší 11.000 pracovných miest alebo viac ako 10 % globálnej pracovnej sily, aby znížil náklady. V utorok uviedol, že v prvom polroku už zrušil približne 2700 pracovných miest.



Globálny technologický sektor tento rok prepustil desiatky tisíc ľudí, vrátane Facebooku, dcérskej spoločnosti Meta a britskej telekomunikačnej skupiny BT, keďže prudko stúpajúca inflácia oslabuje ekonomiku.



Skupina v utorok zopakovala usmernenia pre fiškálny rok 2024, pričom upravený EBITDAaL sa očakáva "približne na úrovni 13,3 miliardy eur" a upravený voľný peňažný tok bude okolo 3,3 miliardy eur.