Vodafone sa v roku 2024/25 prepadol do straty

Londýn 20. mája (TASR) - Britský telekomunikačný operátor Vodafone sa v uplynulom fiškálnom roku 2024/25 prepadol do straty. Dôvodom boli predovšetkým odpisy nemeckej divízie, ktorá by sa však mala zotaviť. TASR o tom informuje na základe správ AFP A CNBC.



Čistá strata vo fiškálnom roku skončenom 31. marca 2025 dosiahla 4,17 miliardy eur (4,70 miliardy USD) po čistom zisku 1,14 miliardy eur v prechádzajúcom roku. Prevádzková strata predstavovala 411 miliónov eur po zisku 3,7 miliardy eur.



Tržby stúpli o 2 % na 37,4 miliardy eur, pričom analytici počítali s tržbami na úrovni 38,1 miliardy eur.



Odpisy nemeckej divízie, ktoré stiahli Vodafone do červených čísel, dosiahli 4,4 miliardy eur. Problémy mala aj rumunská divízia, ktorej odpisy prestavovali 165 miliónov eur.