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Vodafone za prvý polrok vykázal vysokú stratu, ale zlepšil svoj výhľad
V rámci svojho podnikania na nemeckom trhu, na ktorom chce znížiť počet zamestnancov o 2300, firma zaúčtovala odpisy v sume 4,85 miliardy eur.
Autor TASR
Londýn 10. novembra (TASR) - Britský telekomunikačný operátor Vodafone za šesť mesiacov do záveru septembra, čiže za svoj účtovný prvý polrok, vykázal stratu po zdanení v objeme 4,79 miliardy eur. Jeho príjmy sa však zvýšili a zlepšil výhľad svojich celoročných výsledkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
V rámci svojho podnikania na nemeckom trhu, na ktorom chce znížiť počet zamestnancov o 2300, firma zaúčtovala odpisy v sume 4,85 miliardy eur. Zníženie hodnoty aktív v Nemecku bolo „spôsobené predovšetkým nepriaznivými zmenami úrokových sadzieb,“ uviedla telekomunikačná skupina Vodafone.
Pozitívnym výsledkom hospodárenia firmy v jej prvom polroku však bol rast celkových tržieb o 11,4 % na 21,9 miliardy eur. Za svoj celý terajší účtovný rok Vodafone očakáva upravený zisk v pásme 13,2 až 13,4 miliardy eur. Pôvodne operátor predpokladal, že bude v rozmedzí 13 až 13,3 miliardy eur.
Firma v prvom polroku znížila náklady o viac ako 200 miliónov eur, keďže v celej Európe prepustila 3000 zamestnancov. Generálna riaditeľka skupiny Margherita Della Valleová už v roku 2023 odštartovala rozsiahlu reorganizáciu spoločnosti vrátane rušenia tisícok pracovných miest a predaja prevádzok v Taliansku a Španielsku, keďže sa zamerala na trhy v Nemecku a Veľkej Británii.
V rámci svojho podnikania na nemeckom trhu, na ktorom chce znížiť počet zamestnancov o 2300, firma zaúčtovala odpisy v sume 4,85 miliardy eur. Zníženie hodnoty aktív v Nemecku bolo „spôsobené predovšetkým nepriaznivými zmenami úrokových sadzieb,“ uviedla telekomunikačná skupina Vodafone.
Pozitívnym výsledkom hospodárenia firmy v jej prvom polroku však bol rast celkových tržieb o 11,4 % na 21,9 miliardy eur. Za svoj celý terajší účtovný rok Vodafone očakáva upravený zisk v pásme 13,2 až 13,4 miliardy eur. Pôvodne operátor predpokladal, že bude v rozmedzí 13 až 13,3 miliardy eur.
Firma v prvom polroku znížila náklady o viac ako 200 miliónov eur, keďže v celej Európe prepustila 3000 zamestnancov. Generálna riaditeľka skupiny Margherita Della Valleová už v roku 2023 odštartovala rozsiahlu reorganizáciu spoločnosti vrátane rušenia tisícok pracovných miest a predaja prevádzok v Taliansku a Španielsku, keďže sa zamerala na trhy v Nemecku a Veľkej Británii.