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Vodafone zruší v Nemecku približne 2300 pracovných miest
Vodafone v Nemecku zamestnáva celkovo približne 12.000 ľudí, čo znamená, že škrty zasiahnu takmer každé piate pracovné miesto.
Autor TASR
Düsseldorf 9. novembra (TASR) - Telekomunikačná skupina Vodafone zavádza v Nemecku rozsiahly program znižovania nákladov a reštrukturalizácie, v dôsledku čoho zanikne viac ako 2000 pracovných miest. V rámci komplexnej reštrukturalizácie bude v nasledujúcich dvoch rokoch zrušených alebo presunutých približne 2300 pozícií, oznámil v pondelok šéf nemeckej divízie Marcel de Groot. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vodafone v Nemecku zamestnáva celkovo približne 12.000 ľudí, čo znamená, že škrty zasiahnu takmer každé piate pracovné miesto. Spoločnosť úsporný program odôvodnila snahou o obnovenie konkurencieschopnosti po rokoch, v ktorých čelila poklesu počtu zákazníkov. Okrem úspor v oblasti materiálových a prevádzkových nákladov spoločnosť očakáva, že k znižovaniu výdavkov prispeje najmä personálny úsek. To sa má dosiahnuť aj prostredníctvom intenzívnejšieho využívania umelej inteligencie.
Podľa de Groota spoločnosť za posledné dva roky dosiahla značný pokrok. „Stabilizovali sme naše podnikanie, opäť získavame dynamiku v segmente firemných zákazníkov a neustále zlepšujeme naše produkty, siete i služby,“ poznamenal. Dodal však, že to nestačí, keďže trh prechádza „zásadnou zmenou, a to tempom, aké sme doteraz nezažili“.
Vodafone v Nemecku zamestnáva celkovo približne 12.000 ľudí, čo znamená, že škrty zasiahnu takmer každé piate pracovné miesto. Spoločnosť úsporný program odôvodnila snahou o obnovenie konkurencieschopnosti po rokoch, v ktorých čelila poklesu počtu zákazníkov. Okrem úspor v oblasti materiálových a prevádzkových nákladov spoločnosť očakáva, že k znižovaniu výdavkov prispeje najmä personálny úsek. To sa má dosiahnuť aj prostredníctvom intenzívnejšieho využívania umelej inteligencie.
Podľa de Groota spoločnosť za posledné dva roky dosiahla značný pokrok. „Stabilizovali sme naše podnikanie, opäť získavame dynamiku v segmente firemných zákazníkov a neustále zlepšujeme naše produkty, siete i služby,“ poznamenal. Dodal však, že to nestačí, keďže trh prechádza „zásadnou zmenou, a to tempom, aké sme doteraz nezažili“.