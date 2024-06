Vodárenská spoločnosť chce v Rudnianskej doline vybudovať kanalizáciu

Nitrianske Rudno 2. júna (TASR) - Vybrané obce v Rudnianskej doline v okrese Prievidza budú mať splaškovú kanalizáciu a dvojicu čistiarní odpadových vôd (ČOV). Ich odkanalizovanie plánuje zabezpečiť Stredoslovenská vodárenská spoločnosť (StVS), investíciou odhadom za 35 miliónov eur sleduje zlepšenie životného prostredia.



V zámere, ktorý vodári predložili orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie, konkretizovali, že výstavbu kanalizačnej siete plánujú v obciach Nitrianske Rudno, Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota a Kostolná Ves. Odkanalizovanie sa podľa nich dotkne 4700 ekvivalentných obyvateľov.



Okrem siete splaškovej kanalizácie, ktorá sa bude skladať z gravitačnej a tlakovej kanalizácie, zámer rieši i vybudovanie dvoch ČOV v Nitrianskom Rudne a Liešťanoch. "Trasa navrhovanej kanalizácie bude viesť predovšetkým v miestnych komunikáciách, cestách druhej a tretej triedy, plochách poľnohospodárskeho pôdneho fondu a neplodných územiach. Vedenie trasy je vo veľkej miere ovplyvnené podmienkami určenými vlastníkmi pozemkov," ozrejmila StVS.



Celková dĺžka kanalizačnej siete v Nevidzanoch je 1896,80 metra, Liešťanoch 9213,25 metra, Rudnianskej Lehote 4738,21 metra, Kostolnej Vsi 4692,35 metra a Nitrianskom Rudne 12.856,79 metra.



"V súčasnosti sú v jednotlivých obciach vybudované prevažne dažďové kanalizácie. Tieto odvádzajú dažďové vody bez čistenia do recipientov, ktorými sú miestne potoky a následne tok Nitrica," opísala spoločnosť.



Dažďovou kanalizáciou sú však podľa nej odvádzané aj splaškové vody, pretože niektorí obyvatelia sa do dažďovej kanalizácie ponapájali aj so splaškovými vodami. "Vody z dažďovej kanalizácie vtekajú následne do vodnej nádrže, čím dochádza k zhoršovaniu kvality vody v nádrži," vysvetlila.



V Nitrianskom Rudne, ako v jedinej obci z aglomerácie, je vybudovaná ČOV, do ktorej je privedená odpadová voda len z časti obce. "Táto ČOV je však technologicky zastaraná a nespĺňa požiadavky na čistenie odpadových vôd. Navrhovateľ sa rozhodol riešiť aglomeráciu ako celok a vybudovať v jednotlivých obciach splaškovú kanalizáciu s následným čistením splaškových vôd na ČOV," dodala firma.



S výstavbou chce spoločnosť, v závislosti od získania povolení, začať v prvom kvartáli roka 2027, dokončiť ju o tri roky neskôr.