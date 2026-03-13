< sekcia Ekonomika
Vodárenská spoločnosť chce zrekonštruovať vodovod v Bojniciach
Náklady na zabezpečenie prác firma odhadla na 946.566,29 eura, ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určila celkovú cenu bez dane z pridanej hodnoty.
Autor TASR
Bojnice 13. marca (TASR) - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť (StVS) plánuje zabezpečiť rekonštrukciu vodovodného potrubia v bojnickej mestskej časti Dubnica. Investíciu chce financovať z fondov Európskej únie i vlastných zdrojov, jej náklady odhadla na takmer 950.000 eur. Dodávateľa prác hľadá cez verejnú súťaž, výzvu zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Vybraný zhotoviteľ zabezpečí aktualizáciu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ako i zhotovenie diela Kanianka - zásobovanie vodou - SO2 - rekonštrukcia vodovodného potrubia v Bojniciach. Súčasťou prác bude i prevádzkový a manipulačný poriadok, archeologický prieskum, geodetické zameranie, projekt organizácie výstavby, dočasného dopravného značenia, dokumentácia skutkového vyhotovenia i plán užívania verejnej práce.
„Rekonštrukcia vodovodného potrubia je riešená v husto zastavanom území mesta v ceste III/1775. Nachádzajú sa tam podzemné a nadzemné inžinierske siete, ktoré majú vplyv na návrh trasy rekonštruovaného vodovodu. Priestor pre výstavbu vodovodu je veľmi stiesnený, a preto navrhujeme rekonštrukciu vodovodu riešiť v trase existujúceho vodovodu jeho výmenou za nové vodovodné potrubie,“ priblížila vodárenská spoločnosť.
