Vodárenská spoločnosť: Od januára stúpnu ceny vodného a stočného

Košice 27. decembra (TASR) – Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) od 1. januára zvýši ceny vodného a stočného. "Vzhľadom na neustále rastúce ceny energií a s tým spojené zvýšené prevádzkové náklady vodárenských spoločností je nevyhnutná úprava ceny za vodné a stočné pre domácnosti," informovala v utorok spoločnosť.



O nových cenách rozhodol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) budú odberatelia po novom platiť 1,9577 eura s DPH za kubický meter (m3). Dosiaľ bola táto cena 1,7933 eura. Zvýšenie ceny tak predstavuje zhruba deväť percent.



Väčšie zvýšenie sa týka stočného, teda odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Od nového roku bude cena 1,6351 eura s DPH za m3, doteraz to bolo 1,3566 eura. Nárast je 20,5 percenta.



Nová bude aj cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti. Doteraz bola 1,1094 eura s DPH za m3, po novom bude 1,0768 eura, čo je zníženie o tri percentá.



Vodárenská spoločnosť pripomína, že potrebuje elektrickú energiu pri všetkých procesoch dodávky pitnej vody, ako aj čistenia odpadových vôd. "Na jej distribúciu sú zas potrebné vysokovýkonné čerpadlá, ktoré tiež fungujú na elektrickú energiu. Ak by teda nedošlo k zvýšeniu cien za vodné a stočné, vodárenské spoločnosti by nemohli fungovať. Vodárenské spoločnosti žiadali kompetentných, aby došlo aj pre vodárenský sektor k zastropovaniu cien, čo sa však nestalo," uviedla VVS.



VVS sa stará o dodávku vody pre takmer milión obyvateľov a odkanalizovanie pre zhruba 700.000 obyvateľov. Zároveň prevádzkuje 99 čistiarní odpadových vôd.