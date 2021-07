Vodárenská spoločnosť porušila zákon o verejnom obstarávaní

Bratislava 27. júla (TASR) – Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) porušila zákon o verejnom obstarávaní, keď pri minuloročnom uzatvorení troch rámcových dohôd týkajúcich sa vykonania odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení vodární nepostupovala podľa legislatívy. Rozhodol o tom Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý vodárni uložil pokutu 15.445 eur. BVS rozhodnutie úradu akceptuje.



V dôsledku stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní malo podľa ÚVO za následok zníženie predpokladanej hodnoty zákazky pod finančný limit stanovený v zákone. "Uvedené porušenie zákona malo vplyv na výsledok verejného obstarávania," skonštatoval úrad. BVS uzavrela rámcové dohody so spoločnosťami Slovenská revízna a servisná spoločnosť, Techcontrol a Tempering v celkovej hodnote 617.806 eur s DPH. Firmy neboli v čase uzatvorenia kontraktov zapísané v registri partnerov verejného sektora. BVS podľa úradu výrazne podhodnotila predpokladanú hodnotu danej zákazky, v dôsledku čoho došlo k vyhnutiu sa uplatnenia postupu podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ak by vodárne postupovali tak, ako im káže legislatíva, mohla byť efektívnejšia hospodárska súťaž medzi uchádzačmi a zabezpečené plnenie základných princípov verejného obstarávania.



"ÚVO argumenty BVS, že sme potrebovali odborne a bezodkladne skontrolovať stav zariadení tak, aby ich používanie pre zamestnancov bolo bezpečné, nepresvedčili. Po dôkladnom zvážení všetkých okolností, napriek skutočnosti, že BVS konala obsahovo správne, BVS sa proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu hospodárnosti vynaložených prostriedkov nebude odvolávať," uviedol hovorca BVS Peter Podstupka. Akceptovaním rozhodnutia ÚVO sa znížila pokuta pre BVS na polovicu, teda na spomínaných 15.445 eur. "Táto suma je v plnej výške krytá úsporami personálnych nákladov, týkajúcich sa pozície vedúceho odboru obstarávania v období od decembra 2020 podnes," uviedla vodáreň.



Súťaž z roku 2020 podľa BVS vygenerovala medziročne vyššie ceny, čo malo byť spôsobené práve objektívne lepšou kvalitou plnenia kontrol. Vodárne deklarujú, že súťaž detailne kontrolovala Dozorná rada BVS aj poslanecký prieskum z hlavného mesta. „BVS vždy všetkým záujemcom poskytla detailné informácie o súťaži aj o dôvodoch, prečo sa rozhodla postupovať zvoleným spôsobom. BVS zároveň urobila kroky, aby sa do budúcna vyhla akýmkoľvek pochybnostiam o zvolenom postupe," uviedla spoločnosť. Tvrdí, že novú súťaž vyhlásila na základe aktualizovanej predpokladanej hodnoty zákazky vo vestníku verejného obstarávania mesiace pred tým, ako tento postup odporučil ÚVO, a súťaž je už tohto času tesne pred ukončením.



BVS používa na svoju prevádzku technické zariadenia, ktorých stav treba v pravidelných intervaloch odborne skontrolovať. Predchádzajúci dodávateľ podľa zistení vodárne tieto činnosti nevykonával tak, ako bolo potrebné. Pri kontrolách napríklad BVS našla kladnú revíznu správu na bleskozvod, ktorý reálne nikdy neexistoval. Na začiatku roka 2020 preto vyhlásila spoločnosť na nového dodávateľa súťaž, v ktorej oslovila 11 spoločností. Jediným kritériom v súťaži bola najnižšia cena. BVS zároveň analyzovala zistené skutočnosti od nového dodávateľa a na základe týchto informácií podala na jar 2021 trestné oznámenie na preverenie pochybení z minulosti.