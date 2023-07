Vodári: Dodávky vody nie sú ohrozené

Košice 27. júna (TASR) - Dodávka vody na východnom Slovensku v žiadnom prípade nie je ohrozená a privatizáciu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), a. s., neumožňuje zákon. VVS to uviedla v tlačovej správe v reakcii na štvrtkové vyjadrenie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomíra Andrassyho, ktoré označila za "unáhlené a nezodpovedné".



"Všetky postupy vedenia VVS, a. s., sú plne v súlade so zákonom, privatizácia VVS, a. s., nie je možná zo zákona a všetky zmeny v spoločnosti sa dejú výlučne na základe rozhodnutí akcionárov, ktorými sú mestá a obce," uviedla spoločnosť. Vnútorné kontrolné a riadiace mechanizmy vo VVS sú podľa nej nastavené tak, že vylučujú, aby mohlo dôjsť k ohrozeniu dodávok pitnej vody.



Podľa NKÚ bolo vo VVS identifikované riziko, ktoré môže vyústiť do skrytej privatizácie kľúčovej strategickej verejnej korporácie. "V prípade, že sa naplnia naše zistenia, východoslovenské obce a mestá ako jediní nositelia ústavnej povinnosti voči svojim obyvateľom v oblasti zabezpečenia pitnej vody stratia potrebnú kontrolu nad spoločnosťou, ktorej bol bezplatne odovzdaný majetok štátnych vodárenských spoločností práve preto, aby obce ako akcionári mohli svoje povinnosti aj plniť," povedal Andrassy. Bez uplatňovania akcionárskych práv samospráva podľa neho stratí možnosti ovplyvňovať využívanie tohto majetku a obyvatelia regiónu sa stanú "rukojemníkmi rôznych biznisových hier".



"Vo vzniknutej situácii po neuvážených výrokoch predsedu NKÚ vedenie VVS, a. s., kontrolu zo strany NKÚ privíta a poskytne jej plnú súčinnosť. K inému záveru, než že k žiadnemu ohrozeniu nedochádza, kontrola ani nemôže dospieť, a keď niekto takto otvorí Pandorinu skrinku a nezodpovedne vypustí nebezpečnú fámu, je to jediný spôsob, ako ju zastaviť," vyhlásila VVS.



Valné zhromaždenie VVS v júni schválilo výkup vlastných akcií spoločnosťou VVS, určilo novú výkupnú cenu akcie a schválilo aj zmenu stanov. Akcionári tak prijali kľúčové zmeny pre spustenie Dlhopisového programu garantovaných výnosov. "Popri kúpe dlhopisov za peniaze majú mestá a obce možnosť získať dlhopisy Voda spieva I. aj de facto dočasnou výmenou za akcie VVS v pomere 1 : 1. Po uplynutí splatnosti dlhopisov získajú svoje akcie v rovnakom pomere späť," informoval v júni Klub akcionárov VVS.