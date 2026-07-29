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Vodári hľadajú zhotoviteľa fotovoltických elektrárni na čističkách
Celková predpokladaná hodnota zákazky je 1.495.864.96 eura bez DPH, zákazka ja rozdelená na časti.
Autor TASR
Bratislava 29. júla (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) hľadá zhotoviteľa výstavby fotovoltických elektrární na prevádzkach Čistiarne odpadových vôd (ČOV) Petržalka a ČOV Senica. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnili v stredu vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Celková predpokladaná hodnota zákazky je 1.495.864.96 eura bez DPH, zákazka ja rozdelená na časti. V prípade ČOV Petržalka je predmetom zákazky dodávka a realizácia fotovoltickej elektrárne na prevádzke vrátane inštalácie fotovoltických panelov na všetky vhodné a technicky dostupné strešné plochy objektov v areáli. Predpokladaná hodnota zákazky je 766.482,26 eura bez DPH. Súčasťou realizácie má byť aj úprava a zosúladenie existujúcej bleskozvodovej sústavy, obnova a modernizácia systému vzdialeného dispečerského riadenia a monitoringu, ako aj vypracovanie a dodanie kompletnej projektovej dokumentácie vrátane všetkých potrebných revíznych správ, skúšok a protokolov.
Odhadovaná cena pri ČOV Senica je 729.382,70 eura bez DPH a ráta s dodávkou a realizáciou fotovoltickej elektrárne na prevádzke ČOV vrátane inštalácie fotovoltických panelov na strechu budovy kotolne (KPaEH), na krytú skládku mechanicky odvodneného kalu, ako aj na vybranú trávnatú plochu v areáli prevádzky. „Okrem samotnej montáže fotovoltických panelov bude realizovaná úprava a doplnenie bleskozvodovej sústavy, čiastočná rekonštrukcia hlavnej trafostanice, ako aj vybudovanie nového systému vzdialeného dispečerského riadenia,“ dodáva obstarávateľ v opise zákazky.
Lehota na podanie ponúk je do 28. augusta.
Celková predpokladaná hodnota zákazky je 1.495.864.96 eura bez DPH, zákazka ja rozdelená na časti. V prípade ČOV Petržalka je predmetom zákazky dodávka a realizácia fotovoltickej elektrárne na prevádzke vrátane inštalácie fotovoltických panelov na všetky vhodné a technicky dostupné strešné plochy objektov v areáli. Predpokladaná hodnota zákazky je 766.482,26 eura bez DPH. Súčasťou realizácie má byť aj úprava a zosúladenie existujúcej bleskozvodovej sústavy, obnova a modernizácia systému vzdialeného dispečerského riadenia a monitoringu, ako aj vypracovanie a dodanie kompletnej projektovej dokumentácie vrátane všetkých potrebných revíznych správ, skúšok a protokolov.
Odhadovaná cena pri ČOV Senica je 729.382,70 eura bez DPH a ráta s dodávkou a realizáciou fotovoltickej elektrárne na prevádzke ČOV vrátane inštalácie fotovoltických panelov na strechu budovy kotolne (KPaEH), na krytú skládku mechanicky odvodneného kalu, ako aj na vybranú trávnatú plochu v areáli prevádzky. „Okrem samotnej montáže fotovoltických panelov bude realizovaná úprava a doplnenie bleskozvodovej sústavy, čiastočná rekonštrukcia hlavnej trafostanice, ako aj vybudovanie nového systému vzdialeného dispečerského riadenia,“ dodáva obstarávateľ v opise zákazky.
Lehota na podanie ponúk je do 28. augusta.