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Vodári obmedzia dodávku pitnej vody v Koplotovciach
Harmonogram dodávky má podľa spoločnosti orientačný charakter a môže sa meniť v závislosti od obnovy zásob vody vo vodojeme, aktuálneho prítoku z vodných zdrojov a spotreby v obci.
Autor TASR
Koplotovce 27. júna (TASR) - Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS) dočasne obmedzí v obci Koplotovce v okrese Hlohovec dodávky pitnej vody. Opatrenie bude platiť v pondelok a v utorok (29. - 30. 6.) z dôvodu mimoriadne nepriaznivej hydrologickej situácie a technických obmedzení pri dopĺňaní zásob pitnej vody. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
V uvedených dňoch bude voda z verejného vodovodu dodávaná v regulovanom režime od 05.00 do 10.00 h a od 17.00 do 21.00 h. Mimo týchto časov môže dôjsť k prerušeniu dodávky. Počas obmedzenia bude pred budovou Obecného úradu v Koplotovciach pristavená cisterna s pitnou vodou.
Vodárenská spoločnosť zároveň vyzýva obyvateľov, aby vodu využívali prednostne na pitné a hygienické účely a nevytvárali nadmerné zásoby. Apeluje tiež na obmedzenie činností spojených so zvýšenou spotrebou vody, ako je zavlažovanie pozemkov, napúšťanie bazénov či umývanie motorových vozidiel.
Harmonogram dodávky má podľa spoločnosti orientačný charakter a môže sa meniť v závislosti od obnovy zásob vody vo vodojeme, aktuálneho prítoku z vodných zdrojov a spotreby v obci.
V uvedených dňoch bude voda z verejného vodovodu dodávaná v regulovanom režime od 05.00 do 10.00 h a od 17.00 do 21.00 h. Mimo týchto časov môže dôjsť k prerušeniu dodávky. Počas obmedzenia bude pred budovou Obecného úradu v Koplotovciach pristavená cisterna s pitnou vodou.
Vodárenská spoločnosť zároveň vyzýva obyvateľov, aby vodu využívali prednostne na pitné a hygienické účely a nevytvárali nadmerné zásoby. Apeluje tiež na obmedzenie činností spojených so zvýšenou spotrebou vody, ako je zavlažovanie pozemkov, napúšťanie bazénov či umývanie motorových vozidiel.
Harmonogram dodávky má podľa spoločnosti orientačný charakter a môže sa meniť v závislosti od obnovy zásob vody vo vodojeme, aktuálneho prítoku z vodných zdrojov a spotreby v obci.