Vodári plánujú zabezpečiť zásobovanie vodou aglomerácie Kanianka

Kanianka 6. júna (TASR) - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť (StVS) plánuje vybudovať prívodné potrubie z diaľkového vodovodu Turček-Handlová-Prievidza do aglomerácie Kanianka v okrese Prievidza. Na projekt získala fondy Európskej únie (EÚ), dodávateľa prác hľadá cez verejnú súťaž. Náklady odhadla na viac ako 760.000 eur. Vyplýva to z oznámenia, ktoré spoločnosť uverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predmetom zákazky je aktualizácia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizácia stavby, vrátane prevádzkového a manipulačného poriadku, archeologického prieskumu, geodetického zamerania či laboratórneho rozboru kvality vody. Stavbu plánuje firma zrealizovať v katastrálnom území Kanianky, Bojníc a Dubnice.



Náklady na zabezpečenie prác odhadla spoločnosť na 764.314,41 eura bez dane z pridanej hodnoty, ako kritérium pre výber víťaza súťaže určila najnižšiu ponúknutú cenu za dielo.



StVS na svojom webe priblížila, že cieľom projektu Kanianka - zásobovanie vodou je zabezpečenie zásobovania pitnou vodou Aglomerácie Kanianka so zámerom dosiahnuť ciele projektu a požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Vybudovať chce prívodné potrubie v celkovej dĺžke 2944,43 metra. Realizáciu projektu naplánovala na október tohto roka až september 2028.



Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 919.589,48 eura, nenávratný finančný príspevok (NFP) je vo výške 846.022,32 eura. Zmluva o poskytnutí NFP z Programu Slovensko nadobudla účinnosť vlani v novembri, zverejnená je v centrálnom registri zmlúv.