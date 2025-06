Vodári predĺžili lehotu na žiadosti o grant na vodozádržné opatrenia

Bratislava 14. júna (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) predĺžila termín na podávanie žiadostí o grant na vodozádržné opatrenia. O finančnú podporu je možné sa uchádzať do 17. júla. TASR o tom informoval hovorca BVS Matúš Stračiak. Pôvodne bolo možné požiadať o grant do 17. júna.



„Klimatická zmena je reálna a citeľná. Grantová výzva slúži na zmiernenie negatívnych dosahov týchto zmien a odbremenenie kanalizačného systému od nadmerného množstva dažďovej vody. Predĺžením termínu chceme umožniť aj ďalším záujemcom uchádzať sa o túto podporu,“ skonštatoval Stračiak.



Do výzvy sa môžu zapojiť nielen fyzické osoby, ale aj subjekty verejnej správy (školy, škôlky či domovy sociálnych služieb), mestá a obce i právnické osoby vrátane správcovských spoločností (mimo developmentu). Prostredníctvom grantu môžu požiadať o finančnú participáciu pri vybudovaní vsakovacích objektov, retenčných nádrží či iných projektov slúžiacich na zadržanie vody na mieste, kde spadla. Podmienkou je realizácia príslušného vodozádržného opatrenia v oblasti územnej pôsobnosti BVS. Vyčlenených na podporu udržateľného hospodárenia s vodou má viac ako 322.130 eur.



Žiadosť je podávaná vyplnením príslušného formulára zverejneného na webovej stránke www.bvsas.sk. Povinnými prílohami žiadosti sú stavebné, respektíve vodoprávne povolenie alebo oznámenie k žiadosti o ohlásenie drobnej stavby, projektová dokumentácia a rozpočet na projekt.