Vodári: Spory a sťažnosti bude riešiť vodárenský ombudsman

Košice 14. mája (TASR) - Vytvorenie Úradu vodárenského ombudsmana schválilo predstavenstvo a dozorná rada Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), a. s. Predsedom úradu bude Miroslav Kráľ, ktorý pôsobí ako advokát. Informovala o tom riaditeľka Klubu akcionárov VVS Miroslava Hančaková.



Cieľom tohto kroku je podľa tlačovej správy skvalitniť vzťahy VVS s jej odberateľmi, obchodnými partnermi, akcionármi a ďalšími subjektmi, s ktorými vodárne prichádzajú do kontaktu. Úlohou úradu bude zaoberať sa prípadmi občanov, ale aj iných partnerov VVS, ktorí budú mať pocit, že ich práva neboli zo strany VVS rešpektované. Ombudsman bude vybavený príslušnými kompetenciami, aby takéto prípady mohol nielen preskúmať, ale hájiť záujmy napríklad občanov a riešiť ich prípady s príslušnými útvarmi VVS, prípadne priamo s vedením spoločnosti.



"Zjednodušene povedané, činnosť by sa mala sústrediť na riešenie sporov a sťažností v oblasti vodárenstva a práv spotrebiteľov, obchodných partnerov i akcionárov," uviedol Kráľ. Základným poslaním by podľa neho malo byť poskytovanie nezaujatej podpory všetkým, ktorých očakávania súvisiace so službami a vzťahom s VVS neboli celkom naplnené.



"Ombudsman je ochranca práv zákazníkov, ale rovnako sa naňho budú môcť obracať aj akcionári, poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev, ich hlavní kontrolóri, napríklad aj v súvislosti s Dlhopisovým programom garantovaných výnosov, ak budú mať napríklad pocit, že vstupom do programu by mohlo nastať na strane obce oslabenie ich akcionárskych práv," uviedol Daniel Kratky, člen predstavenstva VVS a správnej rady Klubu akcionárov VVS.