Vodárne chcú v aglomerácii Diviaky nad Nitricou vybudovať kanalizáciu

Diviaky nad Nitricou 7. januára (TASR) - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť (StVS) chce pokračovať v investíciách do odkanalizovania obcí na hornej Nitre. Cez verejnú súťaž hľadá dodávateľa výstavby kanalizačnej siete a čistiarne odpadových vôd (ČOV) v aglomerácii Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou v okrese Prievidza.



Investíciou sleduje spoločnosť elimináciu znečistenia podzemných vôd vybudovaním stokovej siete a ČOV, spresnila v oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



V Diviackej Novej Vsi chce firma vybudovať splaškovú kanalizáciu a 567 domových prípojok pre 1758 obyvateľov, v Diviakoch nad Nitricou splaškovú kanalizáciu rozdelenú do dvoch stavebných objektov vrátane 621 domových prípojok pre 1769 obyvateľov. V rámci aglomerácie navrhla spoločnú ČOV pre obe obce v Diviackej Novej Vsi s vypúšťaním do toku Nitrica s celkovým počtom 3527 obyvateľov.



Náklady na výstavbu odhadla vodárenská spoločnosť na 19.179.501 eur, ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určila najnižšiu ponúknutú sumu. Od uchádzačov požaduje i zábezpeku vo výške 500.000 eur. Investíciu bude financovať z fondov Európskej únie a vlastných zdrojov.