Vodárne pre nový koronavírus rušia a presúvajú viaceré svoje akcie

Bratislava 9. marca (TASR) – Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) v súvislosti so šírením nového koronavírusu ruší, prípadne presúva svoje spoločenské akcie. Na neurčito sa napríklad presúva každoročné testovanie kvality vody z domácich studní. Po preventívnom obmedzení exkurzií do technických objektov BVS zastavili vodárne aj organizované exkurzie do Vodárenského múzea v Bratislave. TASR o tom informoval hovorca BVS Peter Podstupka.



"K vzniknutej situácii pristupujeme zodpovedne a podnikli sme všetky preventívne opatrenia, aby sme pri spoločenských podujatiach ochránili verejnosť aj našich zamestnancov pred šírením vírusu," skonštatoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BVS Peter Olajoš.



Spoločnosť v tejto súvislosti zdôraznila, že testovanie vody zo studní, ktoré si obyvatelia obľúbili, ako aj tohtoročná novinka, teda zľava na rozšírené testy, nie sú zrušené, ale iba presunuté. "Definitívne rozhodnutie, kedy bude táto akcia prebiehať, bude možné určiť až v závislosti od ďalšieho vývoja situácie v súvislosti s koronavírusom," poznamenala BVS, ktorá bude o novom termíne verejnosť informovať.



BVS už počas uplynulých týždňov uskutočnila interné cvičenia. V prípade potreby deklaruje pripravenosť spustiť krízový personálny režim, ktorý má nastavený s Úradom verejného zdravotníctva. "Zamestnanci BVS, ktorí navštívili oblasť s potvrdeným výskytom nového koronavírusu, sú presmerovaní na zdravotné vyšetrenie pred návratom do práce," ubezpečila.