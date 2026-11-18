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Vodiči autobusov niekedy oddychujú len 6 hodín, odborári žiadajú zmenu
Okrem predĺženia minimálneho odpočinku odborári žiadajú skrátenie podmieniť dohodou so zástupcami zamestnancov, zápisom do kolektívnej zmluvy a vhodnou kompenzáciou.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Slovenská legislatíva umožňuje skrátiť vodičom autobusov odpočinok na šesť hodín, a to až trikrát týždenne. V ostatných členských štátoch EÚ pritom musí aj skrátený odpočinok trvať minimálne deväť hodín. V stredu na to upozornil Odborový zväz KOVO (OZ KOVO) spolu s nezaradeným poslancom Európskeho parlamentu Branislavom Ondrušom, ktorí k téme zorganizovali aj odbornú konferenciu. O zmeny žiadajú vládu aj samosprávne kraje.
Okrem predĺženia minimálneho odpočinku odborári žiadajú skrátenie podmieniť dohodou so zástupcami zamestnancov, zápisom do kolektívnej zmluvy a vhodnou kompenzáciou. Namiesto troch skrátení za týždeň by tiež podľa nich malo byť možné odpočinok skrátiť maximálne dvakrát týždenne a nikdy nie v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch. O čas skrátenia by sa následne mal do konca nasledujúceho týždňa čas odpočinku predĺžiť. K lepším podmienkam vodičov by podľa nich malo prispieť aj započítavanie prestávok priamo do pracovného času a povinný tachograf aj vo vozidlách prímestskej autobusovej dopravy.
„Toto všetko by malo prispieť k tomu, aby sa zlepšili pracovné podmienky vodičov v autobusovej doprave a zvýšila sa atraktivita tohto povolania. Ako tu dnes viackrát zaznelo, nielen Slovensko, ale aj ďalšie krajiny sa práve pre tieto podmienky boria s nedostatkom vodičov v autobusovej doprave,“ uviedla po skončení konferencie Monika Benedeková, predsedníčka Rady OZ KOVO.
Ondruš upozornil, že okrem zlých podmienok majú slovenskí vodiči v rámci strednej Európy aj najnižšie mzdy. Problém s nedostatkom vodičov naopak nemajú v Rakúsku, kde sú vyššie mzdy aj lepšie podmienky. Extrémne krátky odpočinok a následná únava zároveň podľa europoslanca predstavujú bezpečnostné riziko pre vodičov, cestujúcich aj všetkých účastníkov cestnej premávky.
Návrh novely zákona o organizácii pracovného času v doprave chce europoslanec spolu s odborármi sfinalizovať do troch týždňov, následne sa obrátia na Ministerstvo dopravy SR. Samosprávne kraje zas ako objednávatelia prímestskej dopravy žiadajú o zohľadnenie požiadaviek v súťažiach a zmluvách.
Okrem predĺženia minimálneho odpočinku odborári žiadajú skrátenie podmieniť dohodou so zástupcami zamestnancov, zápisom do kolektívnej zmluvy a vhodnou kompenzáciou. Namiesto troch skrátení za týždeň by tiež podľa nich malo byť možné odpočinok skrátiť maximálne dvakrát týždenne a nikdy nie v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch. O čas skrátenia by sa následne mal do konca nasledujúceho týždňa čas odpočinku predĺžiť. K lepším podmienkam vodičov by podľa nich malo prispieť aj započítavanie prestávok priamo do pracovného času a povinný tachograf aj vo vozidlách prímestskej autobusovej dopravy.
„Toto všetko by malo prispieť k tomu, aby sa zlepšili pracovné podmienky vodičov v autobusovej doprave a zvýšila sa atraktivita tohto povolania. Ako tu dnes viackrát zaznelo, nielen Slovensko, ale aj ďalšie krajiny sa práve pre tieto podmienky boria s nedostatkom vodičov v autobusovej doprave,“ uviedla po skončení konferencie Monika Benedeková, predsedníčka Rady OZ KOVO.
Ondruš upozornil, že okrem zlých podmienok majú slovenskí vodiči v rámci strednej Európy aj najnižšie mzdy. Problém s nedostatkom vodičov naopak nemajú v Rakúsku, kde sú vyššie mzdy aj lepšie podmienky. Extrémne krátky odpočinok a následná únava zároveň podľa europoslanca predstavujú bezpečnostné riziko pre vodičov, cestujúcich aj všetkých účastníkov cestnej premávky.
Návrh novely zákona o organizácii pracovného času v doprave chce europoslanec spolu s odborármi sfinalizovať do troch týždňov, následne sa obrátia na Ministerstvo dopravy SR. Samosprávne kraje zas ako objednávatelia prímestskej dopravy žiadajú o zohľadnenie požiadaviek v súťažiach a zmluvách.