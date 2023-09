Vodiči kamiónov trávia za volantom na jednom výjazde takmer 24 hodín

Bratislava 28. septembra (TASR) - Diaľkový vodič kamióna strávi v priemere na jednej trase za volantom takmer 24 hodín. V extrémnom prípade môže pri jednom výjazde najazdiť aj vyše 5000 kilometrov. Vyplýva to z údajov spoločnosti Eurowag, ktorá poskytuje dopravným a logistickým spoločnostiam digitálne služby.



Najviac kilometrov pritom najazdia slovenskí a českí vodiči kamiónov v okolitých krajinách. "Z údajov našich zákazníkov vyplýva, že ich flotily sa najčastejšie pohybujú po cestách na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku. Pomerne významný podiel má Maďarsko, ktoré je dôležitou tranzitnou krajinou," vysvetlila odborníčka spoločnosti Eurowag Ivana Lang.



Čas, ktorý strávi vodič kamióna za volantom, sa odvíja od dĺžky trasy aj druhu logistickej spoločnosti. "Aj vďaka telematickým údajom vieme, že priemerná dĺžka prepravy u našich zákazníkov je 23 hodín a 17 minút," priblížila Lang. Závisí to však od toho, či ide o dopravcov, ktorí sa špecializujú na vnútroštátnu prepravu, alebo o firmy, ktoré vodičov posielajú naprieč celou Európou. "Najdlhšia trasa, ktorú naše systémy evidujú, mala 5046 kilometrov," uviedla Lang.



Pripomenula, že od budúceho roka sa pre slovenských dopravcov zjednoduší ovládanie a spravovanie mýtnych platieb. Slovensko sa zapojí do systému Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS). Vodičovi kamióna tak postačí jedna palubná jednotka na prechod takmer všetkými krajinami Európskej únie, v ktorých sa za použitie ciest platí mýto.