VODIČI, POZOR: Výmena vozovky na Spiši obmedzí dopravu

Jablonov 16. augusta (TASR) - Výmena vozovky na oblúkovom moste na diaľnici D1 na Spiši prinesie obmedzenia v doprave. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dočasne uzavrie diaľnicu v kilometri 360,850 na diaľničnom úseku Jablonov - Studenec. Informoval o tom odbor marketingu a komunikácie NDS s tým, že práce začnú od pondelka 19. augusta od 7.00 h a potrvajú do 28. augusta do 18.00 h.



"Práce budú prebiehať v etapách. V prvej bude zriadené pracovisko v pravom a odstavnom jazdnom pruhu ľavého jazdného pásu, v druhej fáze v ľavom jazdnom pruhu ľavého jazdného pásu D1. Doprava v pravom jazdnom páse bude vedená bez obmedzenia. V ľavom jazdnom páse bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku," konkretizovala NDS.



Spoločnosť v tejto súvislosti apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Cieľom je nielen bezpečnosť motoristov, ale aj pracovníkov v teréne. "Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti," uzatvára NDS.