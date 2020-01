Vodiči v roku 2019 uhradili 4,6 milióna diaľničných známok

Bratislava 28. januára (TASR) – V roku 2019 vodiči uhradili 4.572.220 diaľničných známok, čo je o 2,6 % viac ako v roku 2018. Príjem z úhrady elektronických diaľničných známok predstavoval 79,37 milióna eur, čo je nárast oproti roku 2018 o 4 %. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.



Zahraniční vodiči aj v roku 2019 o kúsok prevýšili v úhrade diaľničných známok tých domácich. Úhrada diaľničnej známky vodičmi so slovenskými značkami predstavovala 49,3 %. Motoristi najviac uhrádzali diaľničné známky v januári, nasledoval február, júl a august.



Podľa údajov NDS si prvenstvo v počte uhradených kusov aj v uplynulom roku udržali desaťdňové známky, išlo o 2,7 milióna kusov, nasledovali ročné s počtom 1,2 milióna a tridsaťdňové, ktorých bolo 610.357 kusov. "Pochopiteľne, desaťdňové známky si zaobstarali najmä zahraniční vodiči, ktorí z tohto koláča tvorili až 67 %. Ročnú diaľničnú známku uhradilo 137.640 vodičov vozidiel so zahraničným evidenčným číslom vozidla (EČV), čo predstavuje približne 12 %," priblížila hovorkyňa. Medzi zahraničnými s uhradenou slovenskou diaľničnou známkou dominovali vozidlá s českým, poľským a nemeckým EČV.



Zhruba 2,7 milióna vodičov, čo predstavovalo 55 %, známku uhradilo na obchodnom mieste. Je to približne o 2 % menej ako v roku 2018. Motoristi teda podľa NDS začínajú viac využívať možnosť uhradiť známku elektronicky. Prostredníctvom webovej stránky ju uhradilo viac ako 1,6 milióna vodičov, čo je 14-percentný nárast oproti roku 2018, a cez mobilnú aplikáciu 94.000 motoristov, čo znamená nárast 17 %. Nárast o 12 % zaznamenala aj úhrada cez mýtomat, v minulom roku to bolo približne 108.000 ľudí.



Vodiči pri kúpe diaľničnej známky vyžívajú aj informačno-predajné miesta (IPM) na diaľničných hraničných priechodoch. Celkovo NDS na troch IPM - Brodské, Jarovce, Čunovo - predali takmer 600.000 kusov elektronických diaľničných známok.