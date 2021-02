Vodičov v zime trápia na cestách kamienky

Bratislava 17. februára (OTS) - Problémy s čelným sklom zažívame často v zime. Keď sú cesty posypané kvôli snehu a námraze, šanca, že vám z pred vami idúceho auta odstrelí do čelného skla kamienok, je hneď vyššia. Skúsení vodiči to dobre poznajú. Poďme sa pozrieť na to, kedy je ešte auto s prasknutým sklom pojazdné, kedy by ste už mali ísť priamo do servisu a následne, kto vám za škodu zaplatí?Ak máte prasknuté sklo v oblasti, kam dosiahnu stierače a poškodenie je väčšie ako 2 cm, mali by ste auto odstaviť, pretože už nie je technicky spôsobilé na prevádzku. Hrozí vám pokuta a zadržanie technického preukazu. Situáciu ale nepodceňujte ani v prípade, že je prasklina menšia ako 2 cm. Na sklo pôsobia aerodynamické sily a aj zmeny teploty. Z malej jamky v skle sa ľahko môžu rozšíriť ďalšie praskliny a potom vás čaká už len výmena. Oprava menších poškodení sa vykonáva pomocou živice a špecializovaný servis vám ju urobí na počkanie za pár desiatok eur.Ak vám sklo praskne v zornom poli vodiča a jamka je väčšia ako 2 cm, čaká vás už len výmena. Kedy vám pomôže poisťovňa a kedy si výmenu čelného skla budete musieť zaplatiť jednoducho z vlastného vrecka? „vysvetľuje PR konzultant poisťovne Groupama,Ak teda máte v aute kameru a môžete poisťovni poskytnúť záznam z jazdy, na ktorom je vidieť či počuť, ako vám skalka/kameň z pred vami idúceho vozidla trafila čelné sklo, nemali by ste mať problém. Inak je takéto dokazovanie pri PZP veľmi náročné, pretože ani samotný vodič auta, z ktorého vám kamienok odletel sa len tak ku škode neprizná. Akákoľvek škoda má totiž negatívny vplyv na jeho škodovú históriu. Je preto dôležité, aby ste preukázali nielen priebeh škodovej udalosti, ale aj objektívne určili vodiča, ktorý za škodu zodpovedá a je si danej škody vedomý.Problém ale rieši havarijné poistenie. Ak ho máte uzatvorené, poisťovňa vám škodu preplatí automaticky.,“ vysvetľuje vedúci tímu poistenia motorových vozidiel v poisťovni Groupama,Čo však v prípade, že nemáte čas na to, aby ste s autom utekali do servisu? Poisťovňa Groupama sa v rámci havarijného poistenia postará aj o tento problém, pretože pre svojich klientov pripravila službu. Stačí, ak zavoláte do jedného z partnerských servisných stredísk, ktoré sú po celom Slovensku. Technici prídu vyzdvihnúť auto na dohodnuté miesto a v dohodnutý čas, vymenia vám čelné sklo a auto s novým alebo opraveným čelným sklom vám bezplatne dovezú. Za službu ani opravu, či výmenu skla nič neplatíte, pretože o všetko sa postará servis v spolupráci so samotnou poisťovňou. Službu Pick-UP servisu ponúka Groupama ako základ v havarijnom poistení. Aby vás prasknutie čelného skla už nikdy nevyviedlo z miery.