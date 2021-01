Vodíková stratégia bude podľa Sulíka postavená na jadrovej energetike

Na snímke minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS), archívne foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 3. januára (TASR) – Rozvoj využívania vodíka na Slovensku by mala usmerniť vodíková stratégia, na ktorej pracuje Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Na rozdiel od vodíkovej stratégie EÚ alebo Nemecka by tá slovenská mala vo veľkej miere rátať aj s výrobou vodíka s pomocou prebytkovej elektrickej energie z jadrových elektrární. TASR to povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).MH chce vodíkovú stratégiu predstaviť v januári a podľa šéfa rezortu pôjde o záväzný dokument pre všetky firmy či inštitúcie z tejto oblasti. Má ukázať, kam vo využívaní vodíka Slovensko smeruje, a ako chce svoje ciele dosiahnuť.spresnil Sulík. Spotreba, a tým aj ceny elektrickej energie počas dňa kolíšu a atómové elektrárne, naopak, vyrábajú stabilné množstvo. V noci je preto prebytok energie, ktorá sa nedá uskladňovať inak ako v prečerpávacích vodných elektrárňach či v batériách. Nakoľko kapacita prečerpávacích elektrární je obmedzená a veľké batériové úložiská sa zatiaľ na Slovensku nestavajú, je reálne uskladňovať prebytočnú energiu vo forme vodíka vyrobeného v elektrolyzéroch.Minister hospodárstva upozornil, že s touto predstavou sa musí stotožniť aj Európska komisia, nakoľko nepôjde o zelený vodík vyrábaný z obnoviteľných zdrojov energie. Na využívanie jadrových elektrární v Európskej únii zatiaľ nepanuje jednoznačný názor. Zatiaľ čo Slovensko dokončuje výstavbu ďalších dvoch blokov v elektrárni Mochovce, napríklad Nemecko sa využívania tejto energie vzdalo.zdôraznil Sulík.Šéf rezortu hospodárstva pripomenul, že dodávky elektrickej energie vyrobenej vo veterných elektrárňach sú pomerne nestabilné.dodal Sulík. Čo sa týka veterných elektrární, sú podľa neho na Slovensku iba štyri lokality, kde je dostatočný počet veterných dní na ekonomickú prevádzku týchto zariadení.