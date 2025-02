Vodíkovú stanicu v Slovnafte zmodernizovali aj pre autobusy

Bratislava 21. februára (TASR) - Vodíkovú plniacu stanicu v areáli bratislavského Slovnaftu môžu používať už aj autobusy a nákladné vozidlá, vrátane vodíkových autobusov Dopravného podniku Bratislava (DPB). Umožnila to modernizácia plniacej stanice a zvýšenie plniaceho tlaku z 200 na 350 bar. V piatok to na tlačovej konferencii uviedli predstavitelia spoločnosti Messer Slovnaft, ktorá je spoločným podnikom Messer Tatragas a Slovnaft.



"To najdôležitejšie je zvýšenie plniaceho tlaku na našej plničke, ktorú sme pôvodne otvorili v roku 2022. Toto zvýšenie tlaku nám umožňuje plniť autobusy, najmä autobusy Dopravného podniku, ktorý je našim momentálne najväčším zákazníkom pre vodík v mobilite, na ich plný plniaci tlak. To znamená, že dosiahnu svoj plný dojazd. Samozrejme popritom aj iné vozidlá, ktoré majú možnosť plniť najvyšší tlak, je možné plniť tak, aby ich dojazdy sa zvýšili," uviedol Juraj Petrovič zo spoločnosti Messer Tatragas.



Doplnil, že rozdiel oproti štandardnej vodíkovej čerpacej stanici, napríklad zo zahraničia, je v tom, že sa tu používajú časti infraštruktúry, ktorá je tu už od vzniku spoločnosti v roku 1992.



Predstavitelia spoločnosti priblížili, že v zmodernizovanej plniacej stanici sa môžu plniť aj vodíkové autobusy DPB pod vyšším tlakom 350 bar. Tento technologický krok podľa nich predĺžil dojazd autobusov DPB o 40 % a prispel k efektívnejšej prevádzke verejnej dopravy v Bratislave.



"Som veľmi rád, že sme dokázali naše plnenie zvýšiť na 350 barov. Čo sa týka výroby vodíka, tak vodík vyrábame takzvaným parným reformingom v našej rafinérii v Bratislave. Avšak po vzore našej materskej spoločnosti pracujeme na projekte elektrolyzéra, čiže budeme vedieť vyrábať vodík aj ekologicky, elektrolýzou vody a tým pádom prispejeme takisto ku dekarbonizácii v našich procesoch," doplnil konateľ spoločnosti Messer Slovnaft Tomáš Beseda.



Plniaca stanica v bratislavskom Vlčom hrdle bola otvorená ešte v roku 2022. Modernizácia stanice, ktorá umožňuje tankovať vozidlá pod vyšším tlakom a tak predĺžiť ich dojazd, prispela k zníženiu potreby častého tankovania, čo optimalizuje prevádzku a zvyšuje celkovú efektivitu vodíkových autobusov a nákladných áut.