Vodíkový projekt Nafty zožal úspech v európskej výzve Hy2Tech

Bratislava 19. júla (TASR) - Spoločnosť Nafta uspela v európskej výzve Hy2Tech so svojím projektom H2I-S&D, ktorý sa zaoberá výskumom vplyvu vodíka na plynárenskú infraštruktúru. Projekt bol ako prvý zo Slovenska schválený Európskou komisiou ako dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti vodíkových technológií, informovala v utorok Nafta.



"Hlavným cieľom projektu H2I-S&D je identifikácia vhodného ložiska na skladovanie vodíka v zmesi so zemným plynom a určenie maximálnej možnej koncentrácie, v akej by ho bolo možné skladovať v poréznom type ložiska," spresnila hovorkyňa spoločnosti Martina Štecová.



Projekt je rozčlenený do dvoch fáz. V prvej fáze sa identifikujú vhodné geologické štruktúry pre skladovanie vodíka v zmesi so zemným plynom a laboratórnym výskumom sa definuje maximálne prípustná koncentrácia vodíka, ktorú je možné uskladniť. V druhej fáze projektu bude vybudovaná pilotná testovacia prevádzka, kde prebehne už fyzické testovanie vybranej geologickej štruktúry.



Vodík bude na základe výsledkov z prvej fázy v zmesi so zemným plynom alebo v čistej forme vtláčaný alebo ťažený zo štruktúry. "Špecialitou projektu bude takzvaná deblending facility – technológia na separovanie vodíka. Bude slúžiť na to, aby sa zákazníkovi, ktorý vtlačí plyn v istej koncentrácii, a ten sa potom zmieša s plynom v zásobníku, mohol vrátiť v požadovanej kvalite," prezradil vedúci oddelenia pre inovácie v spoločnosti Nafta Roman Závada.



"Celkovo sa do výzvy IPCEI v oblasti vodíka zapojilo viac ako 430 projektov, čo je doteraz najviac," uviedol Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej energetickej agentúry (SIEA), ktorá zastrešovala národný výber IPCEI projektov. Do európskej výzvy IPCEI bolo zaradených celkom 41 projektov z 35 spoločností, pre ktoré Európska komisia schválila maximálnu výšku štátnej pomoci v celkovej hodnote 5,4 miliardy eur. Tieto prostriedky budú uvoľnené z národných zdrojov 15 členských štátov, ďalších 8,8 miliardy eur by malo pochádzať zo súkromných investícií.