Vodka v Rusku v tomto roku prudko zdražela
Napriek zdražovaniu alkoholu sa ho v Rusku vypije čoraz viac, keď sa v apríli maloobchodný predaj vodky zvýšil takmer o tri percentá na 59,7 milióna litrov.
Autor TASR
Moskva 30. mája (TASR) - Priemerné maloobchodné ceny vodky v Rusku k 18. máju tohto roka vzrástli o 14,9 percenta v porovnaní s rovnakým dátumom v roku 2025. Od začiatku roka 2026 to znamená zdraženie o 12,2 percenta. Podľa agentúry TASS a denníka The Moscow Times o tom informuje TASR
„Jedným z hlavných dôvodov zvýšenia cien je zvýšenie spotrebných daní z alkoholických nápojov. Zvýšenie spotrebných daní má priamy vplyv na konečnú cenu produktu,“ vysvetlil v rozhovore pre TASS pred Medzinárodným ekonomickým fórom v Petrohrade Dmitrij Vostrikov, výkonný riaditeľ združenia Rusprodsojuz.
Poznamenal, že dodatočný vplyv na ceny alkoholu majú rastúce ceny surovín, nákladov na elektrinu, logistiku a ďalšie zložky nákladov.
S účinnosťou od 1. januára tohto roku sa spotrebná daň z nápojov s obsahom alkoholu nad 18 percent zvýšila zo 740 na 824 rubľov za jeden liter čistého etylalkoholu v nápoji. Zdraženie o 84 rubľov je približne 11,4 percenta.
Vláda tiež zvýšila minimálnu maloobchodnú cenu (MRP) vodky na 409 rubľov (približne 4,92 eura) za pollitrovú fľašu. Podľa údajov štatistického úradu ((Rosstat) bola v apríli 2026 priemerná cena litra vodky v celej krajine 967,32 rubľov, čo predstavuje zdraženie o 15,2 percenta oproti predchádzajúcemu roku. Vo februári denník Kommersant informoval, že vodka zaznamenala najvyšší medziročný nárast cien spomedzi všetkých kategórií sledovaných Rosstatom.
Napriek zdražovaniu alkoholu sa ho v Rusku vypije čoraz viac, keď sa v apríli maloobchodný predaj vodky zvýšil takmer o tri percentá na 59,7 milióna litrov. Vyplýva to z údajov Federálnej služby pre kontrolu trhu s alkoholom (Rosalkogoltobakkontrol).
Ako poznamenal prezident združenia Alkopro Andrej Moskovskij, MRP vodky vzrástla o 17 percent, ale stále je lacnejšia ako iné liehoviny a preto na ňu spotrebitelia prechádzajú.
