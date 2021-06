Vodný park v Bešeňovej otvorili, obdobie bez hostí využili na prípravy

Bešeňová 17. júna (TASR) – Vodný park v Bešeňovej po ôsmich mesiacoch opäť sprístupnili návštevníkom. Areál s rozlohou vyše 60.000 štvorcových metrov otvorili v tomto týždni po tom, čo bol okres Ružomberok zaradený do oranžového stupňa COVID automatu. Obdobie bez hostí využili na rekonštrukcie a prípravy na leto. TASR o tom informoval Marián Galajda zo spoločnosti Tatry mountain resorts.



"Bolo to dlhé a náročné obdobie. Cieľom bolo pripraviť areál, hotely aj wellness na príchod klientov. Komplexnou rekonštrukciou prešli parné sauny, podarilo sa vybudovať prechod suchou nohou pre hotelových klientov do vodného parku," priblížil riaditeľ vodného parku Peter Kolenčík. Ako dodal, pribudli nové apartmány, novinkou leta bude aj hotel.



Pred otvorením areálu prešli všetky bazény polymérovou dezinfekciou a mechanickým vyčistením. Až následne sa začalo napúšťanie bazénových vôd. "Žiadame návštevníkov, aby boli zodpovední nielen voči sebe a svojim rodinám, ale aj voči ostatným hosťom, a používali pri vstupe do vodného parku prekrytie horných dýchacích ciest. Zároveň na vstup do wellness je potrebné predložiť potvrdenie o očkovaní, o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívny test – antigénový nie starší ako 24 hodín, PCR nie starší ako 72 hodín. Všetky detaily nájdu hostia na našom webe," doplnil Kolenčík.



Minuloročné leto vo vodnom parku poznačilo nielen nepriaznivé počasie, ale aj absencia zahraničných hostí. V tomto roku by to mohlo byť lepšie aj v prípade poľskej klientely. "Dá sa očakávať, že Poliakov by toto leto mohlo byť na Slovensku viac. Je veľa takých, ktorí si zvykli chodiť na dovolenku na Slovensko pravidelne a po tom, čo vynechali minulý rok, im tieto zážitky chýbajú," uviedol honorárny konzul Poľskej republiky na Slovensku Tadeusz Frackowiak.