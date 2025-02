Vodohospodári chcú v rámci projektu znížiť riziko povodne na Bodrogu

Košice 25. februára (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) sa zapojil do medzinárodného projektu s názvom Udržateľný manažment povodňových rizík na riekach Bodrog a Tisa. Trvať bude do konca roka 2026 a je spolufinancovaný Európskou úniou z programu Interreg Maďarsko-Slovensko. Pre SVP bol v rámci programu stanovený rozpočet vo výške zhruba 635.181 eur, informoval hovorca štátneho podniku Marián Bocák.



"V rámci uvedeného projektu #FloodBOTI plánuje SVP, š. p., realizovať rekonštrukciu existujúceho hrádzového priepustu nachádzajúceho sa na ľavostrannej ochrannej hrádzi Bodrogu, vybudovanie priepustu so spätnou klapkou na Klinskom kanáli a vybudovanie dvoch stavidiel na začiatku mŕtveho ramena 'Starý Bodrog' a na jeho konci v mieste, kde je zemným presypom oddelené od mŕtveho ramena 'Maloďa'," uviedol Bocák. Účelom navrhovaných stavidiel je operatívne regulovať vnútorné vody v mŕtvych ramenách, ktoré sú zároveň významným ekosystémom pre rastliny a živočíchy. Súčasťou projektu je aj prečistenie medzihrádzového priestoru Bodrogu od náletových drevín v úseku, kde má rieka najužší medzihrádzový priestor.



"Cieľom projektu je znížiť riziko povodne zlepšením odtokových pomerov tým, že sa odstránia náletové dreviny z medzihrádzového priestoru a zároveň sa časť objemu povodňového prietoku odvedie do prirodzených retenčných priestorov - mŕtvych ramien 'Starý Bodrog' a 'Maloďa' mimo medzihrádzový priestor," konštatoval Bocák. Dopĺňaním vody do uvedených mŕtvych ramien sa zároveň zabezpečí zachovanie a zlepšenie stavu existujúceho ekosystému a biodiverzity.



Vedúcim partnerom je Severomaďarské vodohospodárske riaditeľstvo, ďalšími partnermi sú SVP a Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice (ARR KE). Z rozpočtu pre SVP predstavuje výška podpory z eurofondov 80 %, národné spolufinancovanie 12 % a vlastné zdroje podniku 8 %.