Vodohospodári naďalej pripravujú plánovanú vodnú elektráreň Málinec
V súčasnosti obstarávajú dokumentáciu stavebného zámeru.
Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) naďalej pripravuje projekt plánovanej prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec. V súčasnosti obstaráva dokumentáciu stavebného zámeru. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 1.300.000 eur bez DPH.
Jej predmetom sú služby, a to vypracovanie dokumentácie v rozsahu stavebného zámeru pre projekt PVE Málinec. Súčasťou je zabezpečenie podkladov pre vydanie osvedčenia o súlade investičného zámeru s energetickou politikou Slovenskej republiky. Oznámenie vo vestníku pripomína, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 21. októbra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.
Výstavbu PVE Málinec podporili starostovia obcí Málinec, Látky a ďalších 15 obcí z Podpoľania, s ktorými podpísalo Ministerstvo životného prostredia SR dohodu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) hovorí, že vodná elektráreň by mala priniesť ekonomický rast aj benefit pre celé hospodárstvo Slovenska.
Návrh sa však v regióne Podpoľania stretol s obavami i odporom. Ľudia podpisovali za zastavenie projektu petíciu. V júli sa uskutočnil aj vyše 40-kilometrový pochod za spravodlivé rozhodovanie o plánovanej PVE Málinec. Zároveň upozorňoval aj na to, že projekt môže ohroziť pitnú vodu v regióne. Taraba zdôraznil, že Málinec musí zostať zdrojom pitnej vody.
