Vodohospodári pripravujú v súvislosti s PVE Málinec odborné práce
V najbližšom období to budú najmä geologický a technický prieskum územia.
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) pripravuje v súvislosti s investičným projektom prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec - Látky odborné práce. V najbližšom období to budú najmä geologický a technický prieskum územia. TASR o tom informovala kancelária generálneho riaditeľa VV.
Spresnila, že geologické práce budú v súlade s platnou legislatívou a na základe potrebných povolení príslušných orgánov. Tvrdí, že geofyzikálne práce budú bez poškodenia povrchu terénu. „Prieskumné vrty budú robiť výlučne pre potreby projektu PVE. Budú obmedzené na nevyhnutné minimum a technicky zabezpečené tak, aby vylučovali akékoľvek iné využitie,“ objasňuje. VV pripomína, že ich navrhli tak, aby nepredstavovali riziko pre podzemné vody ani stabilitu územia.
Ako ďalej uvádza, vlastníkov dotknutých pozemkov budú o vstupe vopred písomne informovať. „Každé dočasné obmedzenie vlastníckeho práva bude kompenzované primeranou finančnou náhradou a prípadné škody budú uvedené do pôvodného stavu alebo finančne nahradené,“ zdôrazňuje VV.
Pre projekt PVE Málinec - Látky rozhodla vláda o udelení štatútu významnej investície. Zaradenie odôvodňovalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR objektívnou a kritickou časovou tiesňou. Vyplýva to z materiálu, ktorý schválila vláda na svojom februárovom rokovaní.
Schválenie projektu ako významnej investície kritizovala Klimatická koalícia. Projekt podľa nej nedáva zmysel. Neplatí tiež podľa nej odôvodnenie rezortu, že ide o objektívnu a kritickú časovú tieseň. Uviedla to Lucia Szabová z Klimatickej koalície. Spomenula, že je to projekt, ktorý môže poškodiť ľudí, prírodu aj verejné financie, a preto nemá byť označený za významnú investíciu.
Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) v minulosti konštatoval, že plánovaná PVE Málinec je najväčšia ekologická a ekonomická príležitosť pre stredné Slovensko. Výška plánovaných prostriedkov na prípravu vodnej elektrárne je spolu približne 60 miliónov eur.
Výstavba PVE Málinec sa v regióne Podpoľanie stretla s podporou samospráv, ale aj obavami a odporom. Ľudia spisovali za jej zastavenie petíciu, vyše 40-kilometrovým pochodom zas požadovali spravodlivé rozhodovanie o jej výstavbe.
