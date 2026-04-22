Vodohospodári robia pasportizáciu studní aj v súvislosti s PVE Málinec
Pre projekt PVE Málinec - Látky rozhodla vláda o udelení štatútu významnej investície.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) na základe žiadostí vlastníkov nehnuteľností robí v týchto dňoch pod Poľanou pasportizáciu domových studní. Uskutočňujú ju aj v súvislosti s prípravou prečerpávajúcej vodnej elektrárne (PVE) Málinec - Látky. TASR o tom v stredu informovala kancelária generálneho riaditeľa VV.
Podotýka, že je to v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP). V obci Látky v Detvianskom okrese (miestne časti Nový Svet, Čechánky, Táňovo) je pasportizácia v týchto dňoch. „Cieľom je odborne zdokumentovať aktuálny stav studní a vodných zdrojov ešte pred začiatkom ďalších plánovaných činností v území,“ podotýka VV.
Ako ďalej uviedla, v rámci pasportizácie vykonajú viaceré činnosti. Súčasťou sú obhliadka studní a zameranie aktuálnej výšky hladiny vody i posúdenie technického stavu studní. Vyhotovia aj fotodokumentáciu a urobia odborný odber vzoriek vody na analýzu kvality. Odobraté vzorky budú podľa VV analyzovať v akreditovanom laboratóriu v súlade s platnou legislatívou. „Následné odbery budú aj v ďalších mesiacoch podľa dohodnutého harmonogramu,“ spresnili vodohospodári.
Zdôraznili, že pasportizácia predstavuje dôležitý krok k transparentnému monitoringu stavu vodných zdrojov a ochrane kvality pitnej vody pre obyvateľov dotknutého územia.
Pre projekt PVE Málinec - Látky rozhodla vláda o udelení štatútu významnej investície. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v minulosti konštatoval, že plánovaná PVE Málinec je najväčšia ekologická a ekonomická príležitosť pre stredné Slovensko.
Výstavba PVE Málinec sa v regióne Podpoľanie stretla s podporou samospráv, ale aj obavami. Aktivisti zo Združenia Čechánky v súvislosti s prípravou projektu podali žalobu na Správny súd v Bratislave a zároveň ústavnú sťažnosť. Domáhajú sa zrušenia osvedčenia Ministerstva životného prostredia SR o významnej investícii.
