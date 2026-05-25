Vodohospodári zistili vo VD Gabčíkovo ďalšie možné pochybenia
Pri kontrole zákazky na výmenu kamerového systému vo Vodnom diele (VD) Gabčíkovo z rokov 2022 a 2023 vzniklo podozrenie z nehospodárneho nakladania s majetkom štátu.
Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) - Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) v rámci preverovania hospodárenia a správy majetku štátu identifikoval ďalšie možné pochybenia z minulých rokov. Pri kontrole zákazky na výmenu kamerového systému vo Vodnom diele (VD) Gabčíkovo z rokov 2022 a 2023 vzniklo podozrenie z nehospodárneho nakladania s majetkom štátu a možného porušenia povinností pri správe cudzieho majetku. Informovala o tom v pondelok VV s tým, že potenciálnu škodu, ktorá jej mohla vzniknúť, odhaduje na približne 370.000 eur.
„Podľa doterajších zistení bol kamerový systém v čase realizácie zákazky funkčný, napriek tomu došlo k rozsiahlej výmene technológie vrátane inštalácie nových kamier aj na miestach, kde ich výmena nebola nevyhnutná,“ uviedol podnik. Zároveň podľa neho znalecké posúdenie poukázalo na skutočnosť, že časť novo inštalovaných kamier nedosahovala kvalitatívne parametre pôvodného systému, čím mohlo dôjsť k zníženiu úrovne monitorovania napriek vynaloženým finančným prostriedkom.
Ako VV pokračovala, samotný proces obstarávania a realizácie zákazky podľa zistení vykazoval viacero závažných nedostatkov. „Išlo najmä o zjavne účelovo stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky, nedostatočne špecifikovaný predmet zákazky a nedostatočne odborne vykonané preberacie konanie. Tieto zistenia potvrdil aj znalecký posudok, ktorý poukazuje na systémové zlyhania v príprave, riadení a prevádzke projektu,“ priblížil podnik.
Súčasné vedenie VV podľa jej stanoviska pokračuje v dôslednom preverovaní nakladania s majetkom štátu a pri identifikovaných podozreniach prijíma potrebné právne kroky. „Podnik postupuje v záujme ochrany finančných zdrojov štátu, vyvodenia zodpovednosti za prípadné pochybenia a zabezpečenia transparentného, efektívneho a hospodárneho fungovania strategickej vodohospodárskej infraštruktúry,“ dodala VV.
