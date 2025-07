Vodohospodárska výstavba chce modernizovať Vodnú elektráreň Gabčíkovo

Bratislava 17. júla (TASR) - Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) chce inovovať a modernizovať Vodnú elektráreň Gabčíkovo. Na obstaranie vyhlásil tender. Odhadovaná hodnota zákazky je 371 miliónov eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



„Predmetom zákazky je inovácia a modernizácia technologickej stavby v rozsahu projekčných prác, inžinierskej činnosti, demontážnych prác sústrojenstiev turbína - generátor a zariadení, ktoré sú predmetom zákazky, opráv a/alebo dodávok nových zariadení, spätnej montáže sústrojenstiev turbína - generátor a súvisiacich zariadení, ako aj uvedenie predmetu zákazky do prevádzky,“ priblížili vodohospodári.



Zákazka bude podľa VV realizovaná v desiatich sekciách, pričom jedna sekcia bude pozostávať z viacerých prevádzkových a dielčích prevádzkových súborov, a to najmä turbín, čerpacích agregátov, regulátorov turbín a budenia, rozvodní, generátorov, elektrickej ochrany, blokových transformátorov či procesných staníc.



Realizácia projektu predstavuje krok v rámci rozvoja energetickej infraštruktúry a prispeje tiež k udržaniu energetickej stability SR, tvrdí podnik. „Vodná elektráreň Gabčíkovo ročne vyrobí približne osem percent celkovej ročnej spotreby elektrickej energie Slovenska. Ide o najväčšiu vodnú elektráreň, ktorá okrem iného zabezpečuje podporné služby a prispeje k zvýšeniu kapacity vodnej stavby pri prepúšťaní zvýšených povodňových prietokov,“ uviedol.