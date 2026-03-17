Utorok 17. marec 2026
Vodohospodárska výstavba daruje envirorezortu osem miliónov eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vodohospodárska výstavba dosiahla v roku 2024 zisk po zdanení vo výške spolu 162,8 milióna eur.

Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Štátny podnik Vodohospodárska výstavba prevedie formou darovacej zmluvy osem miliónov eur v prospech Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Ide o financie zo zdaneného zisku podniku z roku 2024. Vyplýva to z návrhu na povolenie výnimky podľa zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, ktorý v stredu schválila vláda.

Použitie zisku uvedeným spôsobom nemá vplyv na osobitný odvod podniku Vodohospodárska výstavba po zdanení za rok 2024 do príjmov štátneho rozpočtu v zmysle zákona o štátnom rozpočte na rok 2025 v sume 40 miliónov eur. Odvod bol zrealizovaný v plnej výške.

Vodohospodárska výstavba dosiahla v roku 2024 zisk po zdanení vo výške spolu 162,8 milióna eur. Návrh na povolenie výnimky predložila na základe žiadosti MŽP na rokovanie vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
