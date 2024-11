Vodohospodárska výstavba: Došlo k rekonštrukcii stanice Čenkov

Bratislava 2. novembra (TASR) - Došlo ku kompletnej rekonštrukcii čerpacej stanice Čenkov v hodnote 3,5 milióna eur. Keďže pôvodná čerpacia technika nebola dostatočne nadimenzovaná, vznikla potreba výmeny čerpadiel s možnosťou regulácie výkonu a spoľahlivého čerpania aj pri nižšej hladine v Kravianskom kanáli. Informovala o tom Vodohospodárska výstavba (VV).



"Keďže čerpacia stanica Čenkov bola už morálne aj technicky zastaraná, vrátane stavebných konštrukcií, ktoré vykazovali poruchy alebo opotrebenie a neumožňovali pokryť všetky prevádzkové stavy, na ktoré bola postavená, Vodohospodárska výstavba ako vlastník stavby pristúpil k vykonaniu kompletnej rekonštrukcie na celej elektroinštalácii, na technologickej a aj na stavebnej časti," uviedol generálny riaditeľ podniku Peter Molda.



Z pohľadu stavebných prác by malo ísť o kompletnú rekonštrukciu interiéru, ako aj exteriéru čerpacej stanice a zároveň o modernizáciu priestorov pre personál. Zahrnutá mala byť aj predpríprava na inštalovanie panelov na fotovoltaiku na streche čerpacej stanice, ktorá by sa mala realizovať v blízkej budúcnosti. V súvislosti s technológiami malo dôjsť k výmene jestvujúcich strojných zariadení, armatúr, meracích a riadiacich prvkov.



Čerpacia stanica bola vybudovaná začiatkom 90. rokov minulého storočia v rámci ochranných opatrení Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros za účelom prečerpávania priesakových vôd z priesakových kanálov vybudovaných pozdĺž ochrannej hrádze toku Dunaj a zároveň na odvádzanie vnútorných vôd z priľahlého územia do toku Dunaj v záujme ochrany obyvateľov a ich majetku počas záplavových období a prívalových dažďov.