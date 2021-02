Vodohospodárska výstavba zrušila tender na rekonštrukciu Gabčíkova

Bratislava 15. februára (TASR) – Vodohospodárska výstavba (VV) v pondelok zrušila verejné obstarávanie na zákazku "Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Gabčíkovo – generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo" vyhlásené začiatkom septembra 2017. Dôvodom je rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý vlani nariadil zrušiť výsledok vyhodnotenia ponúk a preveriť splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti u pôvodného víťaza tendra - Združenia Gabčíkovo.



Komisia, ktorá súťaž vyhodnocovala, vlani viackrát zasadala a okrem iného požiadala na základe rozhodnutia Rady ÚVO Združenie Gabčíkovo o vysvetlenie týkajúce sa splnenia podmienok jeho účasti. Dostala však údajne nejednoznačné dokumenty skôr právnickej ako technickej povahy.



Hlavným problémom verejnej súťaže boli podľa nového vedenia VV nejasne a zložito formulované podmienky účasti, nesprávne definovaná terminológia či nelogické nastavenie súťaže. "Aj tieto skutočnosti prispeli k rozhodnutiu súťaž zrušiť. Ďalším vážnym nedostatkom pôvodného zadania súťaže je to, že sa sústreďuje len na zlomok technologických častí, pričom chýba komplexnosť riešenia," uviedla VV, podľa ktorej by čiastočné opravy mohli zároveň zapríčiniť odstavenie turbogenerátorov aj po ukončení ich generálnej opravy. To by spôsobilo ekonomické straty a bezpečné prevedenie prietokov cez stupeň Gabčíkovo pri povodňových stavoch Dunaja.



"Rozhodnutie o pôvodnom nastavení verejného obstarávania nepovažujem za racionálne, a už vôbec nie postačujúce riešenie pre takú významnú vodnú elektráreň, ako je tá v Gabčíkove. Musíme začať s prípravou novej transparentnej verejnej súťaže a plánujeme ju realizovať ucelene, racionálne a transparentne. V súčasnej dobe si nemôžeme dovoliť krátkodobé ani neefektívne riešenia," povedal generálny riaditeľ VV Vladimír Kollár. Nové verejné obstarávanie plánuje VV vyhlásiť "v čo najkratšom čase".



Kollár zároveň zdôraznil, že súbežne s verejným obstarávaním z roku 2017 realizovala VV aj čiastkové investície do obnovy zariadení Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Za posledné tri roky preinvestovala VV v tejto elektrárni vyše 13 miliónov eur, aby zabezpečila jej bezproblémový chod. Zároveň podnik opravil aj tie technologické zariadenia, ktoré neboli predmetom pôvodnej zákazky.