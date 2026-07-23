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Vodohospodársky podnik eviduje dostatok vody v nádržiach
Podnik spravuje viac ako 55.000 kilometrov vodných tokov a viac ako 300 nádrží.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) eviduje dostatok vody v nádržiach, sucho ich stav neovplyvnilo. Pre TASR to potvrdil hovorca SVP Marián Bocák. Zároveň uviedol, že nádrže počas suchého obdobia ukazujú svoj význam.
Podnik spravuje viac ako 55.000 kilometrov vodných tokov a viac ako 300 nádrží. „Práve tam, kde boli v minulosti vybudované nádrže, dokážeme prostredníctvom nich regulovať výšku vody v riekach pod priehradami. Práve počas suchého obdobia ukazujú nádrže svoje opodstatnenie, keď sa naakumulovaná voda z čias prebytku teraz môže využiť v zmysle manipulačného poriadku na zachovanie života v rieke a potreby užívateľov pod nádržou,“ priblížil hovorca.
Za účinný krok pre zachovanie vody v krajine považuje budovanie nových viacúčelových nádrží tam, kde to situácia dovoľuje.
Podnik spravuje viac ako 55.000 kilometrov vodných tokov a viac ako 300 nádrží. „Práve tam, kde boli v minulosti vybudované nádrže, dokážeme prostredníctvom nich regulovať výšku vody v riekach pod priehradami. Práve počas suchého obdobia ukazujú nádrže svoje opodstatnenie, keď sa naakumulovaná voda z čias prebytku teraz môže využiť v zmysle manipulačného poriadku na zachovanie života v rieke a potreby užívateľov pod nádržou,“ priblížil hovorca.
Za účinný krok pre zachovanie vody v krajine považuje budovanie nových viacúčelových nádrží tam, kde to situácia dovoľuje.