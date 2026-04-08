Streda 8. apríl 2026
Vodohospodársky podnik začína s protipovodňovými úpravami Hornádu

Ďalšie zrekonštruované úseky ochrannej hrádze rieky Hornád v intraviláne mesta Košíc. Foto: TASR/František Iván

Autor TASR
Košice 8. apríla (TASR) - V týchto dňoch sa začína realizácia jednej z protipovodňových stavieb v Košiciach. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) uplynulý týždeň oficiálne odovzdal stavenisko zhotoviteľovi na realizáciu projektu, ktorý vytvorí štít a ochráni mesto pred takzvanou storočnou vodou. SVP o tom informoval na sociálnej sieti.

Ide o ďalšiu etapu prioritného protipovodňového opatrenia krajského mesta. Práce má na starosti spoločnosť Eurovia SK ako vedúci člen združenia pre SVP. Firma TASR informovala, že práce budú prebiehať na viac než dvojkilometrovom úseku v povodňovo najviac zaťažených častiach územia.

Projekt rieši dve stavby na ľavom brehu Hornádu. V hĺbke štyri metre pod zemou má vzniknúť špeciálna tesniaca stena. Pôjde o bariéru, ktorá nepustí spodnú vodu do pivníc. Nový ochranný múr má zas udržať koryto rieky pod kontrolou aj počas extrémnych lejakov. „Ako bonus pre všetkých obyvateľov kompletne obnovíme Šípkovú ulicu a zrekonštruujeme obslužnú komunikáciu priamo na korune hrádze,“ dodal SVP.

Podľa zmluvy o dielo zverejnenej v centrálnom registri zmlúv majú byť práce takmer za dva milióny eur bez DPH hotové do deviatich mesiacov. Projekt je financovaný prevažne z eurofondov.
