Voestalpine si vytvorila zásoby plynu, aby mohla vyrábať tri mesiace

Viedeň 23. júla (TASR) - Rakúska oceliarska spoločnosť Voestalpine si vytvorila dostatočné zásoby plynu na zabezpečenie trojmesačnej výroby, ak by došlo ku kríze s dodávkami. Uviedol to generálny riaditeľ oceliarne Herbert Eibensteiner v článku pre sobotné vydanie denníka Der Standard. TASR správu prevzala z DPA.



"Tento týždeň sme dosiahli náš cieľ a ušetrili sme 1,5 terawatthodiny. V prípade krízy by to malo stačiť na tri mesiace plnej prevádzky," vyhlásil.



Rusko vo štvrtok (21. 7.) po desaťdňovom výpadku obnovilo dodávky plynu cez Nord Stream 1, svoj najväčší plynovod do Európy, čím zmiernilo niektoré obavy z ich zastavenia. Ale zredukovalo transport plynu cez potrubie len na 40 % jeho kapacity. To nestačí na ukončenie hrozby prídelov plynu, na zabránenie jeho potenciálneho nedostatku v zime.



"Plyn nakupujeme priebežne a z prevádzkových dôvodov sme sa rozhodli zaobstarať si zásoby na tri mesiace," povedal Eibensteiner pre noviny.



"V prípade núdze nám toto množstvo poskytne čas, ktorý potrebujeme na spracovanie objednávok a kontrolované odstavenie priamo dotknutých výrobných priestorov," dodal.