V elektrárni vo Vojanoch odstavili posledné bloky, s výrobou končí

Na snímke riaditeľ závodu Elektrární Vojany Ondrej Marcinčák vypína piaty blok elektrárne Vojany 26. marca 2024. Foto: TASR - Roman Hanc

Na snímke odstavený blok v strojovni elektrárne Vojany v okrese Michalovce 26. marca 2024. Foto: TASR - Roman Hanc

Vojany 26. marca (TASR) - V elektrárni vo Vojanoch v utorok odstavili posledné turbíny, čím sa končí takmer 60-ročná história kedysi najväčšej tepelnej elektrárne v bývalom Československu. Podľa Ondreja Marcinčáka, riaditeľa závodu, elektráreň počas svojho prevádzkovania vyrobila toľko elektrickej energie, čo by slovenské domácnosti spotrebovali za 30 rokov.Na Slovensku po 58 rokoch končí výroba elektriny z čierneho uhlia. Výroba vo Vojanoch už nie je ekonomicky efektívna oproti iným slovenským elektrárňam, uviedol riaditeľ klasických elektrární a člena predstavenstva Slovenských elektrární Lukáša Maršálek.Súčasne zdôraznil potrebu adaptácie sa na meniace sa podmienky trhu s elektrinou, ktoré prinútili spoločnosť presmerovať sa k výrobe energie s nižšími emisiami.doplnil s tým, že ocenil úsilie všetkých, ktorí sa podieľali na stavbe a prevádzke elektrárne.Vo Vojanoch pracuje 112 kmeňových zamestnancov. Marcinčák doplnil, že už v období prípravy na odstavenie elektrárne sa snažili nájsť pre nich nové uplatnenie, ponúkli im 86 nových pracovných miest.spresnil s tým, že zamestnanci, ktorí ostávajú v štruktúrach Slovenských elektrární, budú mať možnosť pracovať nielen v tejto lokalite pri údržbe a zabezpečovaní zariadení, ale aj v iných lokalitách podľa potrieb spoločnosti.Existujúca infraštruktúra elektrárne vo Vojanoch ponúka viacero možností pre budúce využitie, pričom sa uvažuje o rozličných projektoch, uviedol pri odstavení posledných turbogenerátorov štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Kamil Šaško. Potvrdil, že MH v spolupráci so Slovenskými elektrárňami konzultujú možné využitie areálu vo Vojanoch.uviedol možnosti využitia Šaško.Výstavba tepelnej elektrárne Vojany sa začala v roku 1961. Prvý turbogenerátor prifázovali 11. novembra 1965. S výkonom 1320 MW boli Vojany svojho času najväčšou tepelnou elektrárňou v bývalom Československu. Všetky bloky elektrárne Vojany dovedna odpracovali pre slovenskú energetickú sústavu 1.815.535 hodín, to je viac než 207 rokov. Za ten čas vyrobili takmer 170 miliónov MWh elektriny, čo podľa dnešných štandardov zodpovedá šesťročnej spotrebe elektriny na celom Slovensku.