Vojas Technology plánuje v Medzilaborciach vybudovať novú prevádzku

Bratislava 10. februára (TASR) – Spoločnosť Vojas Technology by mohla dostať štátny investičný stimul na nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vo výške 879.452 eur a zamestnať 30 pracovníkov. Firma plánuje v Medzilaborciach výstavbu novej prevádzky zameranej na výrobu plastových komponentov najmä pre automobilový priemysel, výrobu foriem vstrekolisov a zákazkovú strojárenskú výrobu. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



Spoločnosť by mala preinvestovať do konca tohto roka minimálne 2,9 milióna eur a pôvodne žiadala od štátu stimul vo výške 1,026 milióna eur. MH túto požiadavku aj na základe vyjadrenia Ministerstva financií SR znížilo na 879.452 eur. Nová hala by mala vyrásť v priemyselnom parku v Medzilaborciach. Investičný zámer bude realizovaný na parcele, ktorú firme prenajme mesto.



Spoločnosť Vojas Technology je podnik so slovenským vlastníctvom, ktorý nemá dlhú históriu, bol založený v septembri 2019. Prostredníctvom majiteľa je firma personálne prepojená so spoločnosťou Ravoza, ktorej hlavnými činnosťami sú strojárenská a stavebná činnosť.